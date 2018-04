«Wie ein Theater auf dem Eis»

Es war eine neblige Nacht. Nicole Brüngger war in ihrem Auto unterwegs, während Andrew Bonds «Hebet Sorg» aus den Lautsprechern drang. «Ich dachte, der Song würde sich gut für das Finale eines Schaulaufens mit Kindern eignen», sagt Brüngger. Auf ihre Gedanken liess die 40-jährige Henggarterin längst Taten folgen.«Kids on Ice» nennt sich das Spektakel, das aus Brünggers Idee entstanden ist. Eine einzigartige Kombination von Eiskunstlauf und Tanz unter musikalischer Begleitung von Andrew Bond. «Dieses Jahr haben wir eine Art Musical vorbereitet»,erklärt die dreifache Mutter. So wird in der aktuellen Ausgabe die Geschichte von Heidi auf dem Eis neu erzählt. Insgesamt sind an der Eislaufshow rund 180 Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 25 Jahren beteiligt. Hinzu kommen ebenso viele Stepptänzer, die unter der Leitung des elffachen Stepptanzweltmeisters Daniel Borak die Einlaufshow mit Stepptanzeinlagen ergänzen.

Ganze Familie dabei

Auch Brünggers Kinder werden am Sonntag auf dem Eis stehen. «Meine beiden Töchter lieben das Eiskunstlaufen genau wie ich», sagt Brüngger. Die beiden sind acht und neun Jahre alt. Auch ihr sechsjähriger Bruder wird am Sonntag dabei sein: «Er läuft in der Geissenfamilie mit.» Er sei aber wie sein Vater eher der Handballtyp und spiele bereits bei den U-9-Junioren von Pfadi Winterthur.

«Das Trainieren wurde immer intensiver und ich merkte: Das ist meine Leidenschaft.»Nicole Brüngger, Eiskunstläuferin und Trainerin

Brünggers Mann Adrian ist an der Aufführung ebenfalls beteiligt, wenn auch im organisatorischen Bereich. In Zusammenarbeit mit dem Freddy Burger Management ist er für die Projektleitung zuständig. Währenddessen bereitet seine Frau die Eisläufer auf ihren Einsatz vor. Sie sei bei rund 95 Prozent aller Proben dabei. «Genauso wie die Choreografin Gabriela Meier», fügt sie hinzu. Deren Mann Patrick Meier leitet mit Brüngger zusammen seit mehreren Jahren das Winterthurer Trainerteam Skate Motion.

Dieses Trainerteam trainiert auch den Schlittschuhclub Winterthur. «Wir haben es damals gegründet, weil wir nicht mehr als selbstständige Trainer nebeneinander, sondern als Team funktionieren wollten», erinnert sich Brüngger. Mit ihrer Tätigkeit als Trainerin wollte die Henggarterin ursprünglich nur ihr Jura­studium finanzieren. «Das Trainieren wurde aber immer intensiver und ich merkte: Das istmeine Leidenschaft», sagt sie rückblickend.

Erfolgreiche Aktivkarriere

Vor ihrer Trainerkarriere war Brüngger unter ihrem früheren Namen Nicole Skoda erfolgreich als aktive Athletin unterwegs. Sie gewann in den Kategorien Nachwuchs, Junioren und Elite jeweils einen Schweizer-Meister-Titel. Ausserdem nahm sie an mehreren Juniorenweltmeisterschaften teil – unter anderem in Kanada und in den Vereinigten Staaten. «Das viele Reisen hat mich in meinen jungen Jahren stark geprägt. Ich habe dadurch gelernt, selbstständig zu sein», sagt Brüngger.

Ihren grössten Erfolg feierte sie im Jahr 2000: «Ich habe mich nach einer Verletzung zurückgekämpft und mich für die Weltmeisterschaft in Nizza qualifiziert.» Das sei eine grosse Belohnung für die harte Arbeit gewesen. Am Eiskunstlaufen faszi­nie­re sie vor allem die Verbindung von Kunst und Athletik. «Es ist wie ein Theater auf dem Eis, ich habe in meinen Programmen immer eine Geschichte erzählt», sagt Brüngger. Geschichten werden dann auch am Sonntag im Hallenstadion erzählt, wenn Brünggers Vision nun bereits zum dritten Mal in die Tat umgesetzt wird. (Landbote)