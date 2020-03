Wie hilft man einer verirrten Biene im Winter?

Eigentlich ist der Winter noch nicht vorbei. Trotzdem begegnet man ihnen bereits hie und da: Bienen. Vereinzelt krabbeln sie auf dem Trottoir herum und scheinen nicht so recht zu wissen, wohin mit sich. Dabei hätten sie eine wichtige Mission: Sobald das Thermometer über neun Grad Celsius klettert, wie das bereits passiert ist, beginnt in den Bienenstöcken geschäftiges Treiben. Die Brutsaison beginnt.

Die Bienenbrut braucht eine «ansehnliche» Menge Wasser, weiss Andreas Brellochs, Vizepräsident des Bienenzüchtervereins Bezirk Winterthur. Und Pollen. «Das ist Grund genug für die Bienen, um den manchmal gefährlichen Weg nach draussen auf sich zu nehmen.» Vorerst allerdings nur für ein paar Stunden täglich, während deren die Temperatur hoch genug ist. Fällt sie wieder ab, erstarren die Bienen und werden flugunfähig. Dann sieht es so aus, als seien die Tierchen geschwächt. Solche «Nachzüglerbienen» kriechen dann übers Trottoir und schaffen es nicht zurück in den Stock. Ein empathischer Beobachter stellt sich da natürlich die Frage: Soll ich der Biene helfen?

«Das Gedächtnis der Biene ist nicht auf längere Abwesenheiten ausgelegt.»Andreas Brellochs

Rettungsaktion oft «sinnlos»

«Diese Anstrengung ist in vielen Fällen sinnlos», sagt Brellochs. Denn man müsste schon wissen, wo sich der Stock der Biene befindet und sie dorthin zurücktragen. «Es ist aber nicht empfehlenswert, sich als Laie ohne Schutzkleidung vor dem Flugloch von Bienenvölkern aufzuhalten.» Die Biene überlebt wahrscheinlich ohnehin, auch ohne, dass der Mensch eingreift. Erst, wenn das Tier zwei bis drei Tage flugunfähig gewesen sei, wisse es nicht mehr, wo sein zuhause ist. «Das Gedächtnis der Biene ist nicht auf längere Abwesenheiten ausgelegt.»

Wer der einzelnen Biene helfen möchte, muss sie also nur weg schaffen von Menschenfüssen. Auf das Füttern mit Honig sollte auf jeden Fall verzichtet werden. Der könnte Bakterien enthalten, die die Bienen in den Stock einschleppen. Darauf können die Brummer getrost verzichten. Sie befänden sich ohne hin schon in einer «kritischen» Jahreszeit, weiss Brellochs. Gibt es während der Brutzeit Frostnächte, können Brutflächen absterben. Kommen die Bienen dann nicht dazu, die abgestorbene Brut zu entfernen, können sich Keime vermehren. «Hier droht Krankheitsgefahr.» Der Imker rechnet dieses Jahr allerdings nicht mehr mit längeren Frostphasen.

Um allen Bienen das Leben zu erleichtern, rät der Bienenzüchterverein im eigenen Umfeld Futterpflanzen zu kultivieren, die reich an Pollen und Nektar sind. Als solche gelten beispielsweise Heidekräuter, Herbst-Sonnenbraut, Himbeersträucher oder Löwenzahn. Neophyten eigneten sich hingegen nicht, da sie keine für Bienen nutzbaren Pollen oder Nektar hergäben.