Wieder schwere Sturmschäden im Stammertal

Die Folgen des Sturmtiefs Burglind machen den Förstern in der Region zu schaffen. Viele umgestürzte Bäume und solche, die umzustürzen drohen, halten sie derzeit auf Trab. Erneut auch im Stammertal. «Wir sind punkto Schäden in der Nähe des Sturms Lothar», sagt Förster Christian Bottlang vom Zweckverband Forstrevier Stammertal. Er rechnet derzeit mit bis zu 4000 Kubikmeter Sturmholz. Als der Sturm Lothar 1999 über das Stammertal fegte, registrierte man anschliessend 5000 Kubikmeter Schadholz. Das schwere Unwetter vom 2. August hatte allerdings noch weitaus gravierendere Folgen. Bottlang beziffert den Schaden von damals auf 20 000 bis 25 000 Kubikmeter Sturmholz.

Was die aktuellen Sturmschäden anbetrifft, so geht der Förster aus dem Stammertal davon aus, dass die Waldstrassen erst in einer Woche von den umgestürzten Bäumen befreit sein werden. Insgesamt dürften die Aufräumarbeiten aber laut Bottlang noch bis im April andauern.

Vorsicht bei Waldspaziergängen

Zu schweren Sturmschäden kam es aber auch andernorts. So musste unter anderem die Ellikerstrasse bei Marthalen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Förster Köbi Schwarz, Leiter des Forstreviers Andelfingen-Rheinau, geht aber davon aus, dass die Strasse spätestens Freitag wieder befahrbar sein wird.

Die Baudirektion des Kantons Zürich rät Waldspaziergängern und Joggern in den nächsten Wochen zu erhöhter Vorsicht. Denn es bestehe nach wie vor das Risiko, dass Bäume umstürzen könnten.

Der kantonalen Gebäudeversicherung wurden bis jetzt kantonsweit 1000 Schadensfälle gemeldet. Man rechnet aber mit insgesamt 2000 Schadensfällen und einer Schadenssumme von 5 Millionen Franken. Zum Vergleich: Beim schweren Unwetter im Weinland im vergangenen August lag die Schadenssumme bei 15 Millionen Franken. (Landbote)