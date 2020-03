ZKB-Geld für E-Mietauto oder Dorffest?

«Offener Brief» steht im Betreff. Er kommt allerdings anonym in der Redaktion des «Landbote» an. Es geht darin um die Verwendung des ZKB-Jubiläumsbonus in Truttikon. Der Gemeinderat hat beschlossen, die rund 14000 Franken in der Bau einer Elektro-Tankstelle und ein Mobility-Elektrofahrzeugs zu investieren.

«Wir, die Unterzeichnenden im Anhang dieses Briefes, sind damit nicht einverstanden», heisst es im Schreiben. Der erwähnte Anhang fehlt. Sergio Rämi, Gemeindepräsident von Truttikon, sagt auf Anfrage, 49 Personen hätten unterzeichnet. Nicht alle davon hätten den Brief davor auch gelesen, so Rämi. Das habe der Gemeinderat in mehreren Fällen mündlich und in einem Fall schriftlich mitgeteilt bekommen. Ob gelesen oder nicht; alle 49 haben die Antwort des Gemeinderats einzeln erhalten, inklusive dem «offenen» Brief. Versandt wurde auch das Dankesschreiben der ZKB dafür, dass das Geld auf diese Art eingesetzt wird.

Nur wenige Nutzer

Die Gruppierung bemängelt, dass nur wenige Personen vom Mobility-Auto profitieren könnten. Denn Truttikon habe 464 Einwohner und 294 Personenwagen, von den infrage kommenden Nutzern (über 18, mit Fahrausweis, etc.) hätten über 85 Prozent ein Auto zur Verfügung. Damit einhergehend mokieren die Gegner: Der Hauptnutzen liege bei den Behörden und der Verwaltung, statt bei den Einwohnern. Sinnvoller wäre laut der Gruppierung ein Tageskarten-Generalabonnement (GA), das für ein Jahr ebenfalls 14000 Franken kosten würde.

Der Gemeinderat argumentiert in seine Antwort dagegen. Pro Ausleihe einer solchen Tageskarte könne nur eine Person aufs Mal profitieren. Im elektro betriebenen Renault Zoé hätten aber bis zu fünf Personen Platz. Es gebe kein Vorhaben, bei dem jeder Einwohner und jede Einwohnerin profitieren würde. Es sollten deshalb verschiedene Projekte oder Angebote geschaffen und unterstützt werden.

Geld fliesst zurück

Das ist nicht ausgeschlossen, erläutert Rämi. Erstens werde Geld von Mobility zurückerstattet. Je mehr das Auto genutzt wird, desto weniger bezahlt die Gemeinde am Ende. Dass auch Behörden und Verwaltung das Elektroauto nutzen, sei also von Vorteil. Vom Geld, das zurückfliesst, können wiederum andere Wünsche finanziert werden. Zweitens könne auch ausserhalb der Sonderdividende Geld gesprochen werden. Bis zu 60000 Franken darf der Gemeinderat in eigener Kompetenz ausgeben. «Auch die Sonderdividende liegt in diesem Rahmen.»

Die Verfasser des anonymen Briefs hätten sich eine Ideensammlung gewünscht. Und nennen Vorschläge: Ein Dorffest mit Preisen wie vor 50 Jahren. Eine Chronik fürs 150-Jahr-Gemeindejubiläum 2029. Die Schaffung eines Dorfplatzes oder die Unterstützung kultureller Anlässe.

Mitte Februar hätten sich Gemeinderat, Vereine und weitere im Dorf Engagierte getroffen, so der Gemeinderat. Dabei wurden Ideen genannt, die weiterverfolgt würden. Bereits sicher sei, dass die Gemeinde die Hälfte der Kosten übernimmt, wenn Truttiker und Truttikerinnen ein Abonnement für das Hallen- und Freibad Aquarina lösen. Weiteres sei im Tun, es werde noch darüber informiert, so Rämi.