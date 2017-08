Zahl der Sturmschäden massiv nach oben korrigiert

Das heftige Unwetter, welches in der Nacht auf den 2. August durch Teile des Weinlandes eine Spur der Verwüstung zog, steckt vielen Anwohnern noch immer in den Knochen. Doch offenbar wird erst jetzt, nach den tagelangen Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr, den Zivilschutz und die Bevölkerung, das wahre Ausmass der Zerstörung erkennbar. Klar ist: Die Schäden sind laut der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) gravierender als zuerst angenommen. «Wir mussten deshalb die Zahlen nach oben korrigieren», räumt GVZ-Sprecherin Ruth Mattle Schärli gegenüber dem «Landboten» ein. Im Weinland sind bei der GVZbis heute 1300 Schadensfälle an Gebäuden gemeldet worden. Das sind bereits 300 Fälle mehr als ursprünglich prognostiziert.

Schadenssumme steigt stark

«Da einige Kundinnen und Kunden erst jetzt aus den Ferien zurückkehren und die Schäden melden können, gehen wir neu von insgesamt 1400 Schadensfällen aus», sagt Mattle Schärli. Aufgrund der Heftigkeit des Sturms habe man zudem die bisher geschätzte Schadenssumme von10 auf 15 Millionen Franken er­höhen müssen.

Winterthur: Dreimal mehr Fälle

Auch der starke Hagelsturm, der am Abend des 1. August über Winterthur und die umliegenden Gemeinden zog, richtete erhebliche Schäden an Gebäuden an. Zwar geht man bei der GVZ nach wie vor von einer Gesamtschadenssumme von 3 Millionen Franken aus. Dafür rechnet man derzeit nicht mehr bloss mit 500 Schadensfällen, sondern neu gar mit 1600. Wie im Weinland, so wurden auch in Winterthur und Umgebung der Gebäudeversicherung bis heute 1300 Schadensfälle gemeldet.

«Bei Vorliegen aller relevanten Unterlagen» garantiere die GVZ eine schnelle Abwicklung und Auszahlung, verspricht Mattle Schärli. Trotzdem bittet sie auch um etwas Geduld. Denn: «Aufgrund der hohen Anzahl Schäden kommt es unweigerlich zu Reparaturengpässen.»

Immense Schäden an Kulturen

Etwas konkreter sind im Nachgang zu den Unwettern in der ­Region jetzt auch die Zahlen und Fakten zu den Hagelschäden an den landwirtschaftlichen Kulturen. Stark betroffen sind im Weinland und in Winterthur und Umgebung laut der Hagelversicherung vor allem Reben, Gemüse, Ackerkulturen, Obst, Beeren und Hopfen. «Wir erwarten rund 250 Schadensmeldungen aus dem Bezirk Andelfingen und 95 aus dem Bezirk Winterthur», sagt Emilia Baldi von der Schweizer Hagelversicherung. «Die Schadenssumme für beide Bezirke liegt bei rund 2,7 Millionen Franken.» Die entsprechenden Entschädigungen sollen bis Ende Oktober ausbezahlt werden.

«Das geht an die Existenz»

«Ich kenne Bauernbetriebe im Weinland, die zuerst von den Frostschäden und jetzt vom Hagel betroffen sind», sagt Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes. «Das geht einzelnen Betrieben an die Existenz.» Aktuell prüfe man deshalb rund 20 Anträge von Obst- und Beerenbetrieben auf finanzielle Unterstützung mittels Betriebshilfedarlehen. (Landbote)