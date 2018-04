Ziervogel aus den 60ern im Visier der Jäger

Eigentlich lebt sie in den Steppen und Halbwüsten Asiens und Nordafrikas. Doch nachdem die Rostgans ab den 1960er-Jahren als Ziervogel in die Schweiz eingeführt worden war, büxten einige Tiere aus der Gefangenschaft aus – im Fachjargon Gefangenschaftsflüchtlinge genannt. Oder sie wurden bewusst freigelassen. Die Nachfahren dieser Tiere breiteten sich in freier Natur aus.

«Wir haben Rostgänse in den letzten Jahren konsequent aus der Natur entfernt, sie werden nicht geduldet.»

Gegenüber einheimischen Wasservögeln verhält sich die Rostgans aggressiv, besonders während der Brutzeit: Sie macht anderen das Futter und Nistplätze streitig. Und weil sie auch Nistkästen von Turmfalken und Schleiereulen in Beschlag nimmt, vertreibt sie auch solch seltene Vögel. Damit gilt die Rostgans als problematische, nicht heimische Vogelart, die gejagt wird.

Fast 300 Rostgänse erlegt

Kürzlich tauchten in Ellikon am Rhein zwei Rostgänse auf (siehe Bild). Diese seien ihm bis heute nicht gemeldet worden, sagt Urs J. Philipp, der Leiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung auf Anfrage.

Oft stammten am Rhein gesichtete Tiere allerdings vom Untersee (Bodensee), wohin sie oft auch wieder zurückkehren würden. Einzelne Sichtungen gebe es im Kanton Zürich zwar noch, viele seien es aber nicht mehr, denn: «Wir haben Rostgänse in den letzten Jahren konsequent aus der Natur entfernt, sie werden nicht geduldet.» Seit einem Jahr sei im Kanton noch keine Rostgans geschossen worden.

«Während der Brutzeit etwas zu unternehmen, ist etwas unschön.»



Laut Jagdstatistik wurden im Kanton Zürich zwischen 2003 und 2016 fast 300 Rostgänse geschossen. Die meisten Vögel wurden in den Jahren 2004 (65 Tiere), 2005 (71) und 2006 (77) erlegt. Wenn man sich entscheide, die gebietsfremde Rostgans nicht zu tolerieren, dann müsse man «sehr konsequent» vorgehen, sagt Philipp weiter. Aktuell werde ein Brutpaar am Greifensee vermutet.

Aber man werde wohl noch bis zum Sommer zuwarten mit Massnahmen. «Während der Brutzeit etwas zu unternehmen, ist etwas unschön.» Obschon die kantonale Verfügung auch Massnahmen während dieser Zeit ausdrücklich erlaubt. So dürfen etwa die Eier aus den Nestern entfernt oder die Nestlinge, die jungen Vögel also, getötet werden.

Das Zuwarten hat laut Philipp einen weiteren Vorteil: «Dann erwischt man sie am besten.» Das heisst, dass die Alt- und Jungtiere dann besser geschossen werden können.

Schweiz als Hochburg

Die Schweiz ist eine Rostgans-Hochburg – hier lebt also die grösste Population ausserhalb der ursprünglichen Heimat der Vögel. Daher, so heisst es in der kantonalen Verfügung zur Reduktion von Rostgänsen, «trägt die Schweiz in Europa eine besondere Verantwortung im Umgang mit diesen Tieren».

Laut Gesetz müssen Rostgänse sogar erlegt werden, sie geniessen keinen Schutz. Weil diese Vögel die Vielfalt der einheimischen Wasservogelarten bedrohen, fordern selbst Vogelschutzorganisationen, so etwa die Vogelwarte Sempach, die Dezimierung der Rostgänse.

(Der Landbote)