Zwei Schwestern setzen auf einheimische Zutaten

Sie sind jung und wagen ein Abenteuer: Nicole und Anica Schmid pachten das Restaurant Augarten in Rheinau. Am 1. Mai feiern sie Eröffnung, wie die beiden Schwestern einen Artikel in der «Andelfinger Zeitung» bestätigen. Im Alter von 25 und 23 Jahren übernehmen sie somit ein Restaurant, das einen guten Ruf geniesst. Ende Januar musste es aber schliessen, da Spitzenkoch Peter Schnaibel aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen war.

Anstossen auf die Zukunft: Nicole (links) und Anica Schmid. Foto: PD

Nicole und Anica Schmid bringen trotz ihres jungen Alters einiges an Erfahrung mit. Anica ist gelernte Köchin und arbeitete unter anderem zwei Jahre lang im Schloss Laufen am Rheinfall, bis vor kurzem kochte sie in einem Sterne-Restaurant in Graubünden. Nicole Schmid führte die Filiale des Spirituosenhändlers Glen Fahrn in St. Gallen und hat eine Ausbildung als Weinverkäuferin absolviert.

Appenzeller Einschlag

Die beiden stammen ursprünglich aus dem Kantonshauptort Appenzell, wo ihre Eltern einen Bauernhof führten. Seit dem Jahr 2000 lebt die Familie in Dörflingen SH, den Appenzellerdialekt haben sie sich aber bewahrt. Vor allem zu Beginn des Telefongesprächs mit dem «Landbote» ist der melodiöse Einschlag gut hörbar.

Mit der Zeit passt sich Nicole Schmid dem Gesprächspartner an. Ein Grund dafür ist, dass derzeit Familienmitglieder in Rheinau beim Einrichten helfen und sie dabei ihren gewohnten Dialekt sprechen. «Auf die Lebenserfahrung der Eltern können wir zählen, als Landwirte wissen sie, was es bedeutet, selbstständig zu sein», sagt Nicole Schmid. Eine weitere ältere Schwester ist zudem Confiseurin und will später jede Woche vorbeikommen, um sie zu unterstützen.

«Auf die Lebenserfahrung der Eltern können wir zählen, als Landwirte wissen sie, was es bedeutet, selbstständig zu sein»Nicole Schmid

Auch in der Menükarte soll der Bezug zur Familie und der Region eine wichtige Rolle spielen. Die Zutaten wollen sie möglichst vom elterlichen Betrieb in Dörflingen beziehen, je nachdem, was die Saison hergibt. Das Schweinefleisch vom Hof lassen sie in Oerlingen weiterverarbeiten. Um das ganze Tier verwerten zu können, stehen nicht nur Filet-Stücke auf der Karte.

Angeboten werden nur Schweizer Produkte. Das gilt auch für den Wein. Das Bier beziehen sie von der hauseigenen Brauerei, die wie bisher von Marco Maier geführt wird. Etwas Lampenfieber, so kurz vor der Eröffnung, hätten sie schon, sagt Schmid. «Wir haben es aber beide gerne, wenn viel los ist.» Dass sie als Team funktionieren, wissen sie: Schon öfter haben sie die Festwirtschaft für ihren Turnverein organisiert. (Landbote)