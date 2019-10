Zwei Weinländer SVPler sind sich uneins über den Klimawandel

Klimawandel und Endlager im Weinland: Das waren nebst dem Rahmenvertrag mit der EU die beiden zentralen Themen am eineinhalbstündigen SP-SVP-Podium vom Montagabend in Feuerthalen. Es diskutierten die vier Nationalratskandidaten Andreas Jenni (SP, Rheinau), Konrad Langhart (SVP, Stammheim), Paul Mayer (SVP, Marthalen) und Mattea Meyer (SP, Winterthur). Knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörer besuchten den Anlass.

Kriegten sich beim der Klimadiskussion fast in die Haare: SVPler Konrad Langhart (links) und sein Parteikollege Paul Meyer. Bild: hd

«Ich bin zerrissen», sagte Konrad Langhart über das mögliche Endlager. Er wolle es zwar nicht vor seiner Haustüre, aber eine Lösung müsse gefunden werden. Falle der Entscheid aufs Weinland, müsse man «das Beste herausholen». Auch sein Parteikollege Paul Mayer hätte keine Freude, allerdings hätte er eher eine internationale Lösung gesucht – und nannte die Sahara. Sicher gebe es, sagte Langhart, bessere, weil weniger stark besiedelte Orte als das Weinland. Doch es müsste dann schon ein demokratischer Rechtsstaat sein, meinte er, nicht etwa Russland.

Mattea Meyer sagt: «Den Atommüll hat sich die Schweiz selber eingebrockt.» Bild: hd

Mattea Meyer fand die Idee, den Atommüll «ins ferne Ausland» zu bringen, schlecht. Die Schweiz habe sich den Müll «selber eingebrockt». Aber es sei wichtig, dass sich die Regionen wehren und «nichts abnicken». Nur wenn sich die Behörden erklären müssten, gebe es eine sichere Lösung. Andreas Jenni kritisierte jene Kräfte, die bei der Standortsuche «aufs Tempo drücken». Man müsse sich genügend Zeit lassen, um neue Erkenntnisse zu ermöglichen. Zur Frage der Finanzierung für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle sagte Langhart: Wenn man die Atomkraftwerke früher abstelle, dann fehle das Geld für die Entsorgung und der Staat müsse einspringen. «Die Gesellschaft muss für den Ausstieg geradestehen.» Durch den Verkauf von Atomstrom äufnen die Kraftwerke Geld für den Entsorgungsfonds, mit dem auch das Endlager bezahlt werden soll.

Zweifel am Klimawandel

Nach der 15-minütigen Endlagerdiskussion folgte eine halbstündige Klimadebatte. Paul Mayer stellte beim Thema gleich den Bezug zur Zuwanderung respektive Personenfreizügigkeit her: Zwar habe Rot-Grün nun die Mehrheit im Kantonsrat, gleichzeitig aber lasse sie jährlich Zehntausende Leute ins Land. Auch beklagte er die Kosten für seine Firma, weil von seinen Mitarbeitern ständig welche im Stau stünden. Dadurch fehle ihm viel Geld für Investitionen. Und er bestritt die rein menschengemachte Klimaveränderung: «Den Klimawandel gab es schon immer.» Er glaube nicht, dass der Mensch daran «dermassen Einfluss» habe.

«Der Klimawandel findet statt, und wir tragen auch dazu bei.»Konrad Langhart, SVP Nationalratskandidat

Parteikollege Langhart sah dies anders. Als Landwirt sei er täglich mit Wetter und Klima konfrontiert. Und dabei stelle er fest, dass sich die Extremereignisse häuften. «Der Klimawandel findet statt, und wir tragen auch dazu bei.» Ebenso sei Fakt, dass sich viele Leute dazu Gedanken machten, «auch bei der SVP-Basis». Er forderte Massnahmen, die von der Bevölkerung mitgetragen werden – er wolle keine französischen Verhältnisse mit protestierenden Gelbwesten. Bei einer etwaigen CO2-Steuer müsse man wenigstens schauen, dass die aufs Auto Angewiesenen «nicht bestraft werden und der Mittelstand nicht ausblutet». Das Ganze sei eine komplexe Sache, in der man nicht mit Schlagwörtern um sich werfen solle, «ob von links oder von rechts».

«Eine grosse Röhre»

Beim Thema Klimaschutz kritisierte Andreas Jenni die Helikopterflüge am Weinländer Herbstfest vom vergangenen Wochenende in Flaach. «Meine lieben Leute: Die Klimadiskussion ist noch nicht angekommen im Weinland.» Er wünschte sich eine Vorreiterstellung der Schweiz beim Klimaschutz, der auch der produzierenden Industrie diene.

«Die Klimadiskussion ist im Weinland noch nicht angekommen», sagt Andreas Jenni (SP). Bild: hd

Mattea Meyer forderte den stärkeren Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und der Bund solle seinen Überschuss in den Klimaschutz investieren statt in den Schuldenabbau. Paul Mayer ärgerte sich über die Klimademonstranten. «Es stört mich grausam», sagte er, dass diese nicht konsequent seien in ihrem Verhalten. «Sie haben eine grosse Röhre und wollen doch alles haben.» Er hingegen produziere seinen Strom selber und mache in der Schweiz Ferien. Er sorge sich auch ums Klima. Aber das regle sich von selber mit dem technischen Fortschritt, sodass keine neuen Steuern erhoben werden müssten.