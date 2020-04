Fast nur Rauschen am Rheinfall Wo sich sonst Hunderte Leute tummeln, ist es still geworden. Am Rheinfall sind nur Einzelne anzutreffen, etwa junge Touristen aus Deutschland oder Anwohner. Sogar der Grenzübergang in Rheinau ist inzwischen zugesperrt. Rafael Rohner

Die Ufer am Rhein sind weitgehend verwaist. Foto: M. Dahinden

Der Kopf des Mannes ist leicht gesenkt. Mit zügigen Schritten klappert er mit seinen Stöcken hinauf Richtung Schloss Laufen. Er sei auf seinem täglichen Rundgang am Rheinfall, sagt er. «Die Stimmung ist heute sehr bedrückend. Man trifft niemanden mehr.»

Nur einen Touristen habe er an diesem Mittwochvormittag bisher aus der Ferne gesehen. «Die Leute halten sich offenbar an die Anweisungen der Behörden. Ich finde das hervorragend.» Auch er verlasse seinen Wohnort in Dachsen fast nur noch für seinen Rundgang und einmal in der Woche für einen Einkauf. Dann verabschiedet er sich eilig.