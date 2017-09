Die hauseigene Würzung machts aus

In der Wurstküche von Esther und Toni Hunkeler im Keller des Restaurants Traube breiten sich Dampf und Zwiebelgeruch aus. Das kommt von der heissen Brühe, die im grossen Kochkessel bei 50 Grad Celsius vor sich herkocht. Sie besteht aus Milch, Zwiebeln und weiterverarbeitetem Schlachtfett, dem Schmer. Ist die Flüssigkeit heiss genug, wird sie mit dem kalten, frischen Blut, das vom Schlachthof in Bazenheid stammt, in einen Tank gegossen. Tochter Linda gibt dann die Gewürze dazu. Toni Hunkeler verrät die Rezeptur nicht: «Natürlich hat es Salz und Pfeffer sowie unsere eigene Gewürzmischung darin.» Die Mengen müssten genau eingehalten werden. So hat er es von seinem Vater übernommen, der vor knapp zehn Jahren verstorben ist. Jost und Anna Hunkeler haben die Traube 1962 erworben. Seither gibt es jährlich eine Metzgete, zu der Gäste von nah und fern pilgern.

Das feuchte Klima in der Küche, in dem Mutter, Tochter und Grossmutter Hunkeler zusammen einmal pro Woche Blutwürste herstellen, ist durchaus angenehm. Es macht Spass, den drei Frauen aus drei Generationen bei der Arbeit zuzusehen. Anna Hunkeler holt die Schweinedärme aus dem Kessel und streift das lauwarme Wasser ab, in dem sie eingelegt waren. Esther und Linda Hunkeler stülpen die Darmstücke dann über die zwei Zapfhahnen des Tanks, aus denen der flüssige rote Sud fliesst. Abfüllen, abbinden, zuknüpfen – und fertig ist die Chose.

«Nicht immer funktioniert es beim Abfüllen so reibungslos», gesteht Esther Hunkeler ein. Sie trägt einen Handschuh, weil sich die Schnur beim Wurstabbinden sonst in ihr Fleisch gräbt. «Ungefähr jedes zehnte Darmstück hat Löcher und platzt», verrät sie. Dann hat man die Sauerei. Viele rote Blutspritzer an Mensch und Küchenmobiliar zeugen davon. «Die Zubereitung von Blutwürsten muss sehr schnell gehen», erklärt sie. Das Blut müsse sehr heiss in die Darmstücke abgefüllt werden. «Sonst stockt es, und die Wurst wird unappetitlich braun oder schwarz.»

Doch im Moment läufts wie geschmiert. Geschickt und flink packen die drei Frauen die Blutwürste, zwischen 120 und 200 Stück pro Woche, ab. Prall und dunkelrot landen diese im Behälter, wo sie schliesslich zusammen mit anderen «Blutsgenossinnen» eine Stunde lang gekocht werden. Nach dem Abschrecken gehts ab in den Kühlraum. Dort warten die aromatischen Würste darauf, dem eingefleischten Gast nach dem Aufwärmen mit Brot und Sauerkraut oder auch nur mit Kartoffeln serviert zu werden.12 Franken und 20 Rappen kostet die Blutwurst laut Menükarte.

Die Blutwurstsei die älteste Wurst der Welt, sagt Toni Hunkeler. Sie sei der Philosophie des Allesverwertens zu verdanken. «Heute ist sie vor allem beliebt, weil sie gesund ist.» Er selbst isst ein bis zwei Blutwürste pro Woche. Seine Frau tut es ihm gleich. «Blutwürste sind gut gegen meinen Eisenmangel», sagt sie und streift den Handschuh ab. Jetzt geht es aber erst einmal unter die Dusche. Danach wird die Traube-Wirtin wieder in der Gaststube stehen und die Wünsche der vielen Gäste, von der Leberwurst bis zur Schlachtplatte, servieren.

«Die Gewürzmischung machts aus», ist Toni Hunkeler überzeugt. Das Publikum, das an die Metzgete komme, sei bunt gemischt. «Es sind nicht nur ältere Gäste, auch sehr viele junge Leute sind begeisterte Blutwurstesser», sagt Toni Hunkeler. «Frauen und Kinder lieben sie.» Der Herr des Hauses freut sich jeweils auf die Zeit des Wurstens. Doch so gerne er würde, momentan kann er nicht mittun. Eine Daumenverletzung hält ihn davon ab, die er sich vor einer Woche an der Aufschnittmaschine zugezogen hat. In einem Monat sei das aber wieder gut, ist er überzeugt.

Dann bleibt ihm noch genug Zeit zum Mitwursten. Die Buure-Metzgete in der Traube dauert noch bis Mitte Dezember. Bis dahin werden etwa 2000 Gäste erwartet. Bis er den Verband wieder ablegen könne, hilft «zum Glück» Tochter Linda aus. Die Hochbauzeichnerin weiss, wie es geht. Er beschränke sich derweil aufs Delegieren, meint Toni Hunkeler lachend. – Oder er widmet sich den Gästen im 100-plätzigen Traditionsrestaurant und nimmt das Lob für die gute Metzgete im Allgemeinen und die Blutwürste im Speziellen entgegen. (Landbote)