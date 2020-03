Warten auf den putzigen Mäusejäger Hermeline sollen auf dem Thurhof in Ossingen heimisch werden. Nun ist man auf der Suche nach Pfötchenspuren. Eva Wanner

Ein flinker Jäger Ein Hermelin im weissen Winterfell. Vielleicht streifen die Tiere bald auch über den Thurhof. Marcel Ruppen

In den wärmeren Jahreszeiten trägt es oben braun und unten weiss, in den kälteren kommt es ganz in weiss daher: Das grosse Wiesel, auch Hermelin genannt. Putzig, süss, herzig; ja, das Tierchen mit den Kulleraugen nimmt einem ein. Bei aller Niedlichkeit ist aber nicht zu vergessen, dass das Hermelin ein Fleischfresser ist und kleine Säugetiere wie Mäuse jagt.