Das Desinfektionsmittel ist schon wieder alle

«Cura», das Desinfektionsmittel der Russiker Firma Panolin, ist seit gestern Abend bereits wieder ausverkauft. Dies teilt Pressesprecherin Julia Scheuchzer auf Anfrage mit. Die Firma, die sonst Schmierstoffe herstellt, hatte auf Initiative von Mitarbeitenden vor gut einer Woche damit begonnen, an einer Formulierung zu tüfteln (Lesen Sie hier mehr dazu.). Das Mittel sollte vor allem Ärzten, Spitälern und Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. «Nur ein kleiner Teil ging via Onlineshop an Private», sagt Scheuchzer.

Die Firma hat innerhalb von einer Woche rund 950 Liter des Produktes verkauft. «Wenn wir mehr Material gehabt hätten, hätten wir bestimmt Tausende von Litern verkaufen können», sagt Scheuchzer. Die Nachfrage sei immens gewesen. Sie hätten aber vor allem Ärzte und Kunden versorgt. Mit Kunden sind Geschäfte wie Garagen, Bau-, Transportunternehmen und Forstämter gemeint. Diese hätten das Produkt wiederum an ihre Mitarbeiter verteilt.

Es fehlt an Ethanol

Der Grund, weshalb Panolin das Mittel im Moment nicht mehr herstellen kann, ist der Mangel an Ethanol. Denn der Alkohol macht 74 Prozent des Produktes aus. Sobald der Rohstoff wieder zur Verfügung stehe, werde man erneut produzieren, sagt Scheuchzer. Wann dies sein wird, ist allerdings noch offen. Denn in diesen Zeiten lässt sich kaum voraussagen, ob und wann die Ware ankommt, zumal es zu weiteren Grenzschliessungen und Transportschwierigkeiten kommen kann.

Dass die Russiker Firma überhaupt Händedesinfektionsmittel verkaufen darf, ist einer zeitlich beschränkten Ausnahmeregelung des Bundes zu verdanken. In dieser steht etwa auch, in welcher Zusammensetzung das Produkt hergestellt werden darf. Damit sollen Engpässe vermieden werden. Reich wird Panolin damit jedoch nicht. Dafür habe die Entwicklung zu lange gedauert, sagte CEO Silvan Lämmle schon vor einer Woche gegenüber dem «Landboten».