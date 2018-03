Elf Kandidaten streiten sich um sieben Sitze

Erneuerungswahlen in Nürensdorf und im Embrachertal

Gemeinderat und Schulpflege sind begehrt

Mehr Kandidaten als Sitze gibt es für die Exekutive und die Schulpflege Nürensdorf sowie die Schulpflege Embrach.



Wie im Gemeinderat Bassersdorf sind auch die Sitze im Gemeinderat und in der Schulpflege Nürensdorf sowie in der Schulpflege in Embrach umstritten. Für alle anderen Behörden in Bassersdorf, Nürensdorf und im Embrachertal stehen genau so viele Kandidaten zur Wahl, wie Sitze zu vergeben sind. In Lufingen und in Oberembrach sind die Ämter bereits in stiller Wahl besetzt worden.



Für die sechs Sitze in der Nürensdorfer Exekutive treten acht Kandidaten an. Christoph Bösel (SVP) will Präsident bleiben. Den Sitz macht ihm niemand streitig. Als Mitglieder kandidieren zwei parteilose Neue, die Kinesiologin Charlotte Mächler (Jahrgang 1961) und Schüler Marco Pfranger (1998) sowie alle Bisherigen. Es sind dies Edith Betschart (SVP), Urs Buchegger (parteilos), Marco Demarmels (FDP), Yvonne Guggenbühler (SVP) und Daniel Neukomm (FDP).



Begehrt sind auch die sieben Sitze der Schulpflege. Als Präsident bewirbt sich neu Gerry Romanescu (FDP). Er war einst Mitglied des Gemeinderates. Ebenfalls in der Behörde Einsitz nehmen wollen Roman Gschwend (parteilos), Gabriela Hamm (SVP), Michael Harrer (FDP) und Brigitte Meier (SVP). Von den Bisherigen treten an: Denise Chappuis (parteilos), Manuela Glanzmann (SVP), Yvonne Müller (SVP) und Günter Stessel (FDP).



Um die fünf Sitze in der Primarschulpflege Embrach streiten sich die Neuen Natalie Frei (SVP), Stefanie Huber-Krebser (SVP) und Christian Mohler (Grüne) sowie die Bisherigen Philipp Baumgartner (parteilos), Gabriela Pils (CVP) und Jürg Schweizer (parteilos). Ins Präsidium will nur Philippe Baumgartner. (neh)