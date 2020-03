Kita Wolke ist in Betrieb, Eröffnungsfest muss warten Anfang März nahm die Kita Wolke ihren Betrieb auf. Vier Betreuerinnen kümmern sich um die Kleinkinder. Durch Vertrauen und guten Kontakt will die Inhaberin Kathrin Kress eine für alle zufriedenstellende Betreuungssituation im Dorf schaffen.

Sarah Lehmann, Inhaberin der Kita Wolke, Kathrin Kress und Betreuerin Olivia Kunz (vlnr.) Sibylle Meier

Für Kathrin Kress, 35, die Inhaberin und Betreiberin der Kita Wolke, hat der Betrieb ausserplanmässig schon begonnen. Ursprünglich wollte sie die Kita am 1. April in Betrieb nehmen. Nun hat die Corona-Krise ihre Pläne durchkreuzt, zu ihrem Glück nicht negativ. «Etliche Grosseltern, welche bis anhin zu ihren Enkelkindern schauten, dürfen diese Aufgabe aus den bekannten Gründen nicht wahrnehmen,deshalb gelangten vereinzelt Eltern an uns für die Betreuung ihrer Sprösslinge», berichtet die ausgebildete Sozialpädagogin. Die Kinder besuchen nun stundenweise die Kita Wolke, die selbstverständlich nach den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit arbeitet.