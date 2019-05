1730000 Franken Mehrkosten wegen unentdecktem Wasser

Die Stadt Illnau-Effretikon baut eine neue Versickerungsanlage neben der Autobahn auf dem Gemeindegebiet von Lindau. Dort soll das Regenwasser des Industriegebiets Vogelsang gereinigt und ins Grundwasser geleitet werden. Im Mai 2018 begannen die Bauarbeiten dazu. Und im Oktober 2018 mussten sie gestoppt werden. Grund dafür war das Wasser, das sich auf dem Grund der Grube selbst im trockenen Sommer sammelte.

Die günstigste Variante

Während den Bauarbeiten stiessen die Arbeiter drei Meter unter der Oberfläche auf ein weiteres Grundwasservorkommen. Während des letzten Winters folgten genauere Abklärungen, wie der Projektverantwortliche Martin Pfister sagt. Der Standort wurde hinterfragt und technische Lösungen gegeneinander abgewägt.

Die Lösung, die nun umgesetzt wird, mache das Bauprojekt um 1730000 Franken teurer, sei aber die günstigste Variante, sagt Pfister. Der Stadtrat bewilligte den Zusatzkredit als gebundene Ausgabe, die Gesamtkosten belaufen sich nun auf 4376000 Franken. Die Kosten seien nicht zu vermeiden gewesen, sagt Martin Pfister. «Der Standort der Versickerungsanlage ist ideal», hätte man das höhergelegene Grundwasser früher bemerkt, wäre man wohl zur gleichen Lösung wie der aktuellen gelangt.

Im Juni werden die Bauarbeiten in Schoren wieder aufgenommen. Unter der Abdichtung des Versickerungsbeckens wird eine Schotterschicht eingebaut, wo das Schichtwasser abgeleitet werden kann und dann in die Tiefe geführt wird – in genau den Grundwasserstrom auf zwanzig Metern Tiefe, dem auch das gereinigte Meteorwasser zugeführt wird. Dieser Teil des Bauvorhabens verursacht den grössten Teil der Mehrkosten. Aber ohne diese Massnahme hätte die Versickerungsanlage keine lange Lebensdauer.

Der Ressortverantwortliche Tiefbau des Stadtrats, Erik Schmausser, erklärt es so: «Wasser verursacht Auftrieb, Wenn man ein Becken ins Wasser drückt, merkt man, was für Kräfte wirken.» Genau wie das Becken würde das abgedichtete Versickerungsbecken quasi oben auf dem höhergelegenen Grundwasserstrom auftreiben.

Baubeginn im Juni

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen. Die Arbeiten für die Anlage dauern etwa bis Ende Jahr. Der letzte Schritt findet im nächsten Frühling statt, dann wird die Anlage bepflanzt, damit das Wasser von Strassen und Dächern des Industriegebiets biologisch gereinigt werden kann. (Landbote)