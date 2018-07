Baustart für neue Überbauung im Zentrum

In der Tösstaler Gemeinde Wila entsteht ein neues Dorfzentrum, das den Charakter des Ortskerns stark verändert. Das Erscheinungsbild der neuen Gebäude füge sich möglichst harmonisch in die alten Bestandsimmobilien ein, sagte Architektin Julia Furrer von der Winterthurer Architektengruppe 4. Nach rund zweijähriger Planung und Projektvorbereitung erfolgte am Dienstag der Spatenstich mit schwerem Bagger durch Vertreter der neu gegründeten Bauträgergesellschaft Zentrum Wila vor rund 70 geladenen Gästen. Vom Gemeinderat war niemand anwesend. Der Start der Aushubarbeiten ist für Anfang August vorgesehen.

Mit Gesundheitszentrum

Der künftige Zentrumskomplex umfasst vier dreigeschossige Flachdachgebäude mit insgesamt 26 Mietwohnungen und rund 1300 Quadratmeter Gewerbefläche sowie eine Tiefgarage. Im Mittelpunkt entsteht unter anderem eine Begegnungszone mit Grünfläche.

Im Erdgeschoss des zuerst entstehenden Gebäudes wird anfangs 2020 die Gemeinschaftspraxis der kürzlich gegründeten WilaCare AG ihren Standort finden, die der Dorfarzt Hans-Peter Mösch übernimmt. Durch die WilaCare soll der dramatischen medizinischen Unterversorgung am Ort begegnet werden. Mit einem Hausarzt auf rund 2000 Einwohner liegt Wila weit unter dem Gesamtschweizer Durchschnitt. Das Finanzierungskonzept der WilaCare sieht eine Beteiligung durch Aktionäre und private Darlehensgeber vor.

Geplant ist, dass die örtliche Bäckerei Janz auf der Gewerbefläche im zweiten Gebäude eine Bäckerei mit Cafe betreibt. Den letzten Bauabschnitt bilden die beiden Gebäude mit dem neuen Volg-Lebensmittelgeschäft. Die Versorgung durch den jetzigen Volg-Laden soll während der Bauphasen nahtlos aufrecht erhalten werden, erklärte Architektin Furrer. Mit dem Neubau des Volg-Ladens werde das Ziel der zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Landi Wila-Turbenthal verfolgt, sagte deren Präsident Ernst Wullschlegel. Das Festhalten am Zentrumsstandort erhalte die Attraktivität der Wohngemeinde mit Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Durch den Bau der Mietwohnungen erfolge eine nachhaltige Mitfinanzierung des Bauprojekts.

Hohe Auflagen

Die Landi Wila-Turbenthal ist Gesellschafterin der «Zentrum Wila», neben der Furrer Liegenschaften und Beteiligungen AG. Beide Anteilseigner erstellen und übernehmen je zwei der vier Gebäude. Die gesamten Baukosten inklusive dem Bauland betragen rund 20 Millionen Franken, sagte Architekt Elias Furrer. Im Oktober 2017 wurde der Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht und Ende März 2018 unter einschneidender Auflage bewilligt. Die Gemeinde verlangt den Ausbau der angrenzenden Huswisstrasse mit neuem Trottoir und Wendeplatz. Seitens der Bauherren sei diese «Kröte geschluckt» worden, da es die Entscheidungsgeschwindigkeit der Gemeinde beschleunigte, sagte Furrer. Das Bauprojekt Dorfzentrum Wila soll bis Mitte 2022 in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten realisiert werden. Trotz der umfassenden Veränderung des Ortsbildes sei die Bevölkerung überwiegend positiv eingestellt. (Landbote)