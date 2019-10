Befürchtete Steuererhöhungen wegen Asylkosten zeichnen sich noch nicht ab

Hans-Peter Meier (SVP) benutzt in einem Leserbrief deutliche Worte: Der Gemeindepräsident von Wila prophezeit, dass «zahlreiche Gemeinden» auf nächstes Jahr die Sozialausgaben «massiv erhöhen» müssen. Es seien Steuererhöhungen nötig, oder Investitionen müssten zurückgestellt werden. Der Grund sei die «Flüchtlingswelle 2015» und die Regel, wonach der Bund die Integration von Flüchtlingen nach fünf Jahren nicht mehr mitfinanziere. Die Kosten blieben an den Gemeinden hängen.

Wila selber ist von dieser Entwicklung allerdings wenig betroffen, wie Finanzvorstand Simon Mösch (BDP) mitteilt: Es sei für die politische Gemeinde für 2020 weder eine Steuererhöhung vorgesehen, noch müssten deswegen Investitionen verschoben werden. «Natürlich wird der Statuswechsel der Asylbewerber die Gemeindekassen belasten», schreibt er. Diese Aufwände seien im Verhältnis zu den Gesamtkosten für Gesundheit und soziale Sicherheit aber marginal. Der erwartete Kostenanstieg entstehe durch Überalterung: «Die Pensionierungswelle und sinkende Steuererträge werden uns sehr stark belasten.» Zudem weist Mösch darauf hin, dass die Aufwände für Asylbewerber durch den Wegfall der Bundesgelder nicht steigen, sondern nur aus einem anderen Kässeli bezahlt würden.

In Zürich unterstützt der Kanton anerkannte Flüchtlinge zudem für fünf weitere Jahre. Frühstens nach sieben Jahren, wenn der Bund Kosten für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nicht mehr übernimmt, werden Zürcher Gemeinden stärker belastet.

Steigende Sozialkosten

Eine kleine Umfrage in der Region zeigt denn auch, dass weder in Neftenbach, Seuzach, Wiesendangen noch Zell die Gemeindesteuern per 2020 erhöht werden sollen. Befragte Finanz- und Sozialvorstände sprechen von «erträglichen Kosten». Der Wiesendanger Gemeindepräsident Urs Borer (FDP), erwähnt aber, dass der Wegfall der Bundes- und Kantonsgelder die Gemeinden in den nächsten Jahren «zunehmend und intensiv» beschäftigen werde.





«Die grosse Frage lautet, wie viele Flüchtlinge man

in den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt

integrieren kann.»





NeftenbachUrs Wuffli (FDP), Sozialvorsteher Neftenbach

Kantonsweit zeichnet sich derzeit für 2020 ebenfalls kein Trend zu höheren Steuern ab, wie Jörg Kündig (FDP), Präsident des Zürcher Gemeindepräsidentenverbands, mitteilt. Dennoch spricht auch er von steigenden Soziallasten: Ein Ende sei nicht zu erwarten, dazu gehörten nebst der Integration auch Pflegekosten und Ergänzungsleistungen. «Damit steigt natürlich der finanzielle Druck auf die Gemeinden», schreibt Kündig. Die Systemänderung im Asylbereich führe zu einer Kostenverlagerung hin zu den Gemeinden. In der Vergangenheit sei es in den Gemeinden primär um die Unterbringung der Asylsuchenden gegangen. «Jetzt geht es um Integration.» Es sei also im Interesse der Gemeinden, dass diese Menschen ihren Lebensunterhalt rasch selber bestreiten können.

Die grosse Frage, so der Neftenbacher Sozialvorsteher Urs Wuffli (FDP), laute, wie viele Flüchtlinge man in den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt integrieren könne. Nach Ablauf der Bundesbeiträge sind im Kanton Zürich gemäss Bundesamt für Statistik rund 85 Prozent der Flüchtlinge ganz oder teilweise von der Sozialhilfe abhängig. Wuffli strebt in Neftenbach 50 Prozent an. «Das ist sehr schwierig, aber mit einer engen und gezielten Betreuung möglich.» Je besser und eher man die Betroffenen schule, desto grösser sei die Chance, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Neftenbach hat für die 42 anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge 80000 Franken ins Budget 2020 gestellt. «Das ist kein Verhätscheln, sondern weise Voraussicht.» Eine Gemeinde, die kein Geld für Integration ausgeben wolle, werde erwachen, wenn sich der Bund sich nicht mehr an den Asylkosten beteilige. «Es bestreitet aber niemand, dass wir nicht alle ins Erwerbsleben integrieren können.» Er kritisiert dabei auch den Kanton mit seiner Bürokratie, den er «eher als Öltanker denn als Motorboot» betrachtet und der manchmal kein Gehör für individuelle Lösungen zeige.

Nicht alle gleich betroffen

Auf Nachfrage, welche Gemeinden er in seinem Leserbrief konkret meine, antwortet Hans-Peter Meier, Gemeindepräsident in Wila, dass er nicht für diese sprechen könne. Er nennt folgende «stark betroffenen» Gemeinden: Eine befinde sich im Tösstal, zwei im Toggenburg und eine am Rhein unterhalb von Eglisau. «Es sind nicht alle Gemeinden gleich betroffen, sondern wegen der freien Wohnsitznahme von vorläufig aufgenommen Asylbewerbern einzelne sehr stark. Derzeit beginnt eine riesige Umverteilungsmaschinerie.» (gab/roh)