Benzin, Esswaren und Seife

Eine grosse statt zwei kleine: Ende Jahr soll an der Kempttalstrasse in Illnau eine Agrola-Tankstelle mit Shop und Waschanlage gebaut werden. Das Baugesuch liegt noch bis heute auf der Verwaltung auf. «Die Tankstelle ist als Ersatz für jene in der Längg und in Oberillnau gedacht», sagt Ivo Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Zola AG. Man habe schon länger nach einem Ersatzstandort gesucht. Denn die Tankstelle in Oberillnau gibt es schon seit rund zwei Jahren nicht mehr. Und jene im Gebiet Längg bei der Landi soll auch verschwinden. Auf dem Grundstück, wo das neue Projekt derzeit ausgesteckt ist, wird im Moment noch Holz zersägt. Die Bauten und Maschinen der Sägerei AG Illnau werden aber verschwinden. Die Kunden würden andernorts bedient, sagt Verwaltungsratsmitglied Andrin Tanner.

Die Grundstückbesitzerin Zürichholz AG, die für die Zürcher Forstreviere und Waldbesitzer Holz vermarktet, will später auf dem Areal ein Büro sowie eine Werkstatt einrichten, wie Geschäftsführer Beat Riget sagt. Konkretes sei aber noch nicht bekannt. Nur so viel: «Gesägt wird künftig nicht mehr.» Ein Teil des Grundstücks gehört nun der Landi. Sie hat es von der Zürichholz AG im vergangenen Dezember gekauft.

Drei Waschboxen

1,75 Millionen Franken will die Landi nun investieren. Geplant sind eine Tankstelle mit drei Zapfsäulen und sechs Betankungsplätzen, ein Shop mit rund 2000 Artikeln des täglichen Bedarfs, eine sogenannte Portalwaschanlage sowie drei Selbstbedienungs-Waschboxen. Im Gegensatz zur Waschstrasse muss der Kunde bei einer Portalwaschanlage im Fahrzeug einfahren und dieses dann verlassen. Der Shop wird laut Baugesuch täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. Kunden können laut Landi-Geschäftsleiter Steiner auch warme Snacks aus der Hausbäckerei konsumieren sowie in einer Kaffee-Ecke verweilen.

Auf der ganzen Anlage sollen zwei bis drei Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Weiteren würden Vorbereitungsarbeiten für eine Schnelllade-Elektrostation gemacht, sagt Steiner. «Damit wir sie installieren und in Betrieb nehmen können, sobald die Nachfrage da ist.»

Ist die Baubewilligung einmal erteilt, sollen die Bauarbeiten möglichst rasch beginnen. Diese dauern rund sechs Monate. Für die Landi Zola wird es die neunte Tankstelle sein, die sie in der Region betreibt. Die nächste mit Shop befindet sich in Pfäffikon. «Somit ist der Bedarf da, das hat eine Marktstudie ergeben», sagt Steiner. (Landbote)