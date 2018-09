Betroffenheit nach Unfall im Sternen

«Verdaut ist noch gar nichts», sagt Wirtin Marianne Brühwiler am Telefon: «Wir versuchen, den Vorfall sacken zu lassen.» Im Hintergrund spricht eine Mitarbeitern leise mit ihr, am Montag ist im Restaurant Sternen Ruhetag. Einen Tag zuvor, am Sonntagnachmittag kurz vor fünf Uhr, war ein 75-jähriger Autofahrer in die Gartenbeiz des Sternen gefahren und hatte eine 72-jährige Frau schwer verletzt. Geschockt und immer noch tief betroffen seien alle, sagt Brühwiler: «Ich hoffe einfach, dass es der verletzten Frau bald wieder besser geht, das ist das Wichtigste.»

«Alle haben mitgeholfen»

Sie selbst sei während des Unfalls nicht anwesend gewesen, erzählt Brühwiler. Die Wirtin machte gerade einen kurzen Zwischenstopp bei sich zuhause, als sie ein Lernender anrief und von einer Frau unter einem Auto berichtete. «Mein Team hat super reagiert», sagt Brühwiler. Als sie an der Unfallstelle angekommen sei, seien alle damit beschäftigt gewesen, zu helfen. «Auch die Gäste und Mieter aus der Umgebung haben mit angepackt.» Einige Mitarbeiter hätten geholfen, das Unfallopfer unter dem Auto hervorzuziehen, während eine andere Mitarbeiterin bereits die Rettungskräfte alarmiert habe.

«Ich bin sehr erschrocken. Es sah schlimm aus.»Marianne Brühwiler,

Wirtin des Restaurants Sternen

Trotz vereinter Tatkraft sei sie sehr erschrocken, sagt Brühwiler: «Es sah schlimm aus.» Das Auto habe die Frau, die gerade mit ihrer Tochter bei Tisch gesessen habe, erfasst und gegen eine Wand gedrückt. «Im ersten Moment habe ich sie wegen den Verletzungen gar nicht erkannt», sagt Brühwiler. Das Opfer sei regelmässig zu Gast im Sternen. Weshalb der Autofahrer die Kontrolle verloren hat, ist nicht klar. Er habe erzählt, er habe parkieren wollen und dabei sei es ihm schwarz vor Augen geworden, sagt Brühwiler. Schuld zuweisen will sie nicht: «Es könnte jedem passieren, dass etwas nicht stimmt.» Der Unfall sei für alle Beteiligten schlimm. Der Fahrer hatte laut Meldung der Kantonspolizei Zürich eine 92-jährige Beifahrerin, beide wurden leicht verletzt. Nebst der Polizei standen die Feuerwehr Bauma, Rettungskräfte von Schutz & Rettung Zürich, der Rettungsdienst des Spitals Uster sowie von Regio 144 und je ein Rettungshelikopter der Rega und Alpine Air Ambulance im Einsatz.

Steine zum Schutz

Das Restaurant Sternen hatte als Kulisse im Film Sternenberg mit Schauspieler Mathias Gnädinger Bekanntheit erlangt. Im Dezember 2016 brannte das Haupthaus fast vollständig nieder. Die Gartenbeiz befindet sich vor dem Provisorium, das Wirtin Brühwiler einige Monate später eröffnet hat. Im kommenden Frühling ist der Spatenstich für den Wiederaufbau des Restaurants Sternen geplant. «Dass schon wieder hier etwas passieren musste, ist ein blöder Zufall», sagt Brühwiler. Mit dem Sternen habe das sicher nichts zu tun. Ihr Team habe nun grosse Steine um die Gartenbeiz verteilt, um sie gegen die Strasse hin etwas abzusichern. (Landbote)