Container sind eine Möglichkeit

Zu wenig Platz, fehlende Fluchtwege, ringhörige Räume, die Probleme im Gemeindehaus von Lindau sind schon seit einiger Zeit bekannt. Trotz der Versuche eine alternative Lösung zu finden, hat sich bisher nicht viel getan. «Als erstes wollen wir eine Übergangslösung finden», sagt Bernard Hosang, der Gemeindepräsident.

Mehr Raum durch Container

Im November des letzten Jahres haben die Lindauer über einen Umzug ins Nachbarsdorf Tagelswangen abgestimmt. Es bestand die Möglichkeit, im Erdgeschoss des Gewerbehauses Dreispitz Räume zu mieten. Die Bevölkerung hat sich klar gegen diese Option ausgesprochen. «Aus meiner Sicht wäre ein Umzug eine gute Idee gewesen», sagt der Gemeindepräsident. Mit dieser Lösung hätte man viele der bestehenden Probleme übergangsmässig lösen können. Doch mit dem deutlichen Nein der Bevölkerung sei diese Möglichkeit vom Tisch.

Nun prüft der Gemeinderat weitere Optionen. Es gäbe die Möglichkeit, manche Arbeitsplätze in Container zu verlagern. «Momentan klärt unser Planungsbüro ab, ob und wo wir Container auf der Gemeindeparzelle platzieren können», so Hosang. Damit wäre zumindest das Raumproblem zwischenzeitlich gelöst.

Die Gemeinde Lindau teilt das Umbauprojekt in Phasen ein, eine kurz- und eine langfristige. Im Jahr 2019 sei ein Budget-Posten für eine kurzfristige Lösung eingeplant. Wie hoch dieser sein soll, ist noch nicht bekannt. Bis Ende 2019 will der Lindauer Gemeinderat das Projekt realisieren. Auch die provisorische Lösung soll genügend nachhatlig sein. Sie müsse schliesslich sieben bis zehn Jahre halten. Parallel zur Übergangslösung plant die Gemeinde den Bau einer neuen Verwaltung.

Alle reden mit

Warum dauert das so lange? «Es gibt eine ganze Liste an Leuten, die ihre Ideen einbringen mitreden können.», so Hosang. Diese besteht aus einer Projektgruppe, zu der unter anderem alle Parteipräsidenten und die Vorstände verschiedener Vereine gehören.

«Es ist wichtig, die Dorfgemeinschaft in das Projekt einzubeziehen.» Das neue Gemeindehaus solle ins Dorfbild passen. Betreffend der Umsetzung gibt es noch viele offene Fragen. «Ein erster Schritt ist gemacht. Auch Rom wurde nicht in einem Tag erbaut.» (Landbote)