Dank Kaffee die Schule zahlen können

Nadja Schloss ist im Juni mit ihrer dreijährigen Tochter Alissa von Bauma aus in ein kleines Abenteuer gestartet: Zwei Monate lang fahren sie mit dem Fahrrad Richtung Süden. Das Ziel ist Portugal, «wir schauen aber spontan, wie weit wir es tatsächlich schaffen», so die 33-Jährige. Mit dabei haben die beiden ein Zelt. «Wir wollen immer im Zelt übernachten, ausser es stürmt oder gewittert.» Nadja Schloss hat schon mehrere solche Veloreisen unternommen, diese ist aber speziell: Sie widmet die Reise dem 10-Jahr-Jubiläum ihres Hilfswerks kiptere.ch.

Kaffeeprojekt für 75 Familien

Kiptere ist ein Dorf im Westen von Kenia. Viele Einheimische haben Probleme damit, die Schulgelder für ihre Kinder zu bezahlen. Das Hilfswerk kiptere.ch gibt diesen Familien Kaffeepflanzen. Das Ziel sei, so Nadja Schloss, dass die Bauern in Zukunft unabhängig von externer Unterstützung qualitativ guten Kaffee anbauen, verarbeiten und verkaufen können. Weil die Schulgelder im Januar bezahlt werden müssen und die Erträge für die Kaffeeernte erst im Mai kommen, schiesst das Hilfswerk das Geld zur Überbrückung vor. Zurzeit profitieren 75 Familien von diesem Projekt.

«Es ist erstaunlich, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass und warum die Hygiene wichtig ist.»Nadja Schloss

Ein weiteres Projekt von kiptere.ch widmet sich sauberem Trinkwasser. Das Hilfswerk hat zwei Wasserreinigungssysteme in Schulen installiert. Ausserdem werden Kinder und deren Familie ausgebildet, um ihnen die Auswirkungen von mangelnder Hygiene aufzuzeigen. «Es ist erstaunlich, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass und warum die Hygiene wichtig ist», so Nadja Schloss. Dieses Bewusstsein mussten sie erst einmal schaffen. «Aber nun spricht sich herum, dass viele zum Beispiel weniger Kopfschmerzen und mehr Energie haben, und das ist natürlich super.»

Viel Durchhaltewillen

Dieses Jahr feiert das Hilfswerk sein 10-Jahr-Jubiläum. Nadja Schloss erinnert sich noch gut an die Anfänge. Nach ihrem Ethnologie-Studium war es für sie klar, dass sie Freiwilligenarbeit leisten möchte. Sie nahm Kontakt mit einer Organisation in Kenia auf und als sie dorthin gereist ist, hat sie gemerkt, dass es diese Organisation gar nicht gibt. Also hat sie sich entschlossen, gemeinsam mit einem Freund selbst etwas auf die Beine zu stellen. Mit sechs Menschen vor Ort hat sie das Kaffeeprojekt gestartet. Der Anfang sei hart gewesen. «Ich brauchte viel Durchhaltewillen», so Nadja Schloss. Die Menschen dort ticken anders und sind es nicht gewohnt, Dinge zu planen und dann tatsächlich so umzusetzen. In den ersten fünf Jahren war sie viel vor Ort, mittlerweile arbeitet sie vor allem von der Schweiz aus für kiptere.ch. Das Hilfswerk arbeitet mit 16 einheimischen Festangestellten vor Ort, ausserdem engagieren sich bis zu fünf Freiwillige pro Jahr aus der Schweiz dafür.

Glücksmomente festhalten

Während ihrer Veloreise betreibt Nadja Schloss den Blog experimentglueck.ch und postet täglich einen persönlichen Glücksmoment. Das können kleine Dinge sein wie Gipfeli zum Frühstück – für ihre Tochter ein Highlight – oder ein herzhaftes Lachen. Gleichzeitig können das Team von kiptere.ch und alle, die das Hilfswerk unterstützen, ebenfalls solche Glücksmomente auf dem Blog veröffentlichen. «So möchte ich aufzeigen, was wir in den letzten zehn Jahren alles erreicht haben», so Nadja Schloss. (Landbote)