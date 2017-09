Das Hallenbad soll so bleiben

Der Grundsatzentscheid ist gefällt und er ist überaus eindeutig: 1515 Stimmberechtigte haben sich gestern Sonntag dafür ausgesprochen, das Hallenbad in Bauma zu erhalten, nur 273 waren dagegen. Damit sind rund 85 Prozent der Stimmberechtigten für eine Sanierung des Hallenbads. Dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 55 Prozent. Auch der Entscheid, in welcher Form das Hallenbad erneuert werden soll, ist klar ausgefallen. 1072 Stimmberechtigte befürworten die Variante Bestand, 614 stimmten für eine Erweiterung. Das Hallenbad bleibt damit gleich gross wie heute. Der Badebereich sowie Garderoben und Nasszellen werden zwar erneuert, aber nicht erweitert. Der Eingangsbereich wird dabei laut Weisung allerdings kleiner ausfallen, da innerhalb der Aussenmauern die nötigen baulichen Veränderungen zur Optimierung des Badebetriebs vorgenommen werden müssten.

Erleichterte Gemeinderätin

Gemeinderätin Heidi Weiss ist erleichtert über das eindeutige Abstimmungsresultat: «Es freut mich unglaublich, dass so viele für den Erhalt gestimmt haben», sagt sie. Das klare Resultat zeige, dass die Bevölkerung voll hinter dem Hallenbad stehe. Deutlich werde aber auch, dass sich die Stimmberechtigten der finanziellen Belastung bewusst sind. Denn wohl vor allem deshalb hätten sie sich für die Variante Bestand entschieden. Nun werde der Gemeinderat «zügig» ein konkretes Projekt ausarbeiten und den Kredit der Gemeindeversammlung vorlegen, voraussichtlich im nächsten Jahr.

Eine wichtige Rolle wird bei der Projektierung die Finanzierung einnehmen. Der Gemeinderat rechnet mit einer Steuererhöhung um zwei bis drei Prozentpunkte, um den Umbau für circa neun Millionen Franken zu finanzieren. Heidi Weiss hat bereits vor der Abstimmung im «Landboten» angekündigt, dass der Gemeinderat nochmals in irgendeiner Form auf umliegende Gemeinden zugehen werde, um die Sanierungskosten abzufedern. Denn das Hallenbad ist nicht nur in Bauma beliebt. Rund 60 Prozent der Besucher kommen aus umliegenden Gemeinden oder von weiter her.

