Der Bühnenmeister im «Rössli» geht

«Eine Ära geht zu Ende», schreibt die Stadt Illnau-Effretikon in einer Medienmitteilung. Nach rund 35 Jahren gibt Peter Furrer sein Amt als Bühnenmeister im Illnauer «Rössli» per Ende Februar ab. Das Restaurant ist nicht nur für seine 14-Gault-Millau-Punkte und gute Küche bekannt, sondern auch als Veranstaltungsort. Ein Saal mit Bühne bietet bei einem Konzert bis zu 450 Personen Platz. Den Gästen steht auch eine Kegelbahn zur Verfügung.

Furrer kam immer dann zum Einsatz, wenn jemand das Zusammenspiel von Licht, Ton und Vorhang koordinieren musste. Für ihn war das ein Hobby. Froh um seine Dienste waren vor allem auch die rund 100 Vereine der Stadt, die den Saal regelmässig für ihre Anlässe belegten. Der technische Kaufmann ist längst pensioniert, Ende Jahr wird er 75 Jahre alt. Ursprünglich wollte er mit 70 aufhören. «Doch es hat immer noch gepasst», sagt er auf Anfrage. Er wohne schliesslich ganz in der Nähe. Nun will er kürzer treten und seine Freizeit nicht mehr nur um die «Rössli»-Bühne herum planen, wie er gesteht.

Wachsendes Unternehmen

In seine Fussstapfen tritt die lichtundmusik.ch GmbH. Vier Effretiker haben die Firma 2013 gegründet. Seitdem wächst sie stetig, wie die Stadt, Eigentümerin des «Rössli», in ihrer Mitteilung weiter schreibt. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich Eventplanung, Eventtechnik und Messebau an. Es rüstet jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen mit 10 bis 5000 Personen mit Event-Equipment aus und ist auch an vielen Anlässen der Stadt präsent. Es hat schon am St. Galler Open Air sowie am Spatenstich der Givaudan in Kemptthal die Technik gestellt.

Was den Ablauf betrifft, so ändert sich für die Kunden kaum etwas. Die Buchungen für den Saal nimmt weiterhin das Restaurant Rössli entgegen und leitet sie dann an die Eventfirma weiter.