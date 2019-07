Der Lift im Eiffelturm fährt dank Russiker Öl

Was haben Eiffelturm und Panamakanal gemeinsam? Beide funktionieren dank einem Produkt, das im Russiker Ortsteil Madetswil hergestellt wird. Im Eiffelturm sind es die Fahrstühle und beim Panamakanal die Schleusen, deren Hydraulik mit einem vollsynthetischen Schmierstoff der Firma Panolin betrieben wird. In der Hydraulik braucht es immer ein Öl, damit Kraft übertragen werden kann.

Die Basisöle bezieht die Firma von Lieferanten aus aller Welt und reichert sie in ihrer Produktionshalle in Madetswil mit weiteren Stoffen an. Sie arbeitet mit bis zu 600 verschiedenen Chemikalien. «Die Arbeit lässt sich mit jener eines Bierbrauers vergleichen», sagt CEO Silvan Lämmle. «Auch wir stellen spezielle Formulierungen her.» Chemiker tüfteln täglich an neuen Zusammensetzungen. Sie überprüfen aber auch bereits von Kunden verwendetes Öl auf seine Funktionsfähigkeit. Also, ob es etwa verunreinigt ist und ausgewechselt werden muss.

Biologisch abbaubar

Der weltweite Durchbruch gelang Panolin, als in den 80er-Jahren ein Bauunternehmer aus dem Welschland anrief und «sauberes Öl» verlangte. Er baggerte im Neuenburgersee und musste sich täglich anhören, wie seine Maschinen das Wasser verschmutzten. Also experimentierten die Spezialisten in Madetswil unter anderem auch mit dem bekannten Sais-Rapsöl. Erst scheiterten sie, fanden dann aber einen biologisch abbaubaren Schmierstoff, das sogenannte Panolin-HLP-Synth-Hydrauliköl.

Chemiker überprüfen Ölmischungen. Bild: Johanna Bossart

Das sprach sich herum. Panolin avancierte zum Spezialisten für umweltschonende Schmierstoffe. Diese kommen nicht nur im Eiffelturm oder Panamakanal zum Einsatz, sondern etwa auch bei der Pilatus- und der Rhätischen Bahn sowie bei Baggern, Container- und Kreuzfahrtschiffen auf hoher See. «In diesen Bereichen ist es besonders wichtig, dass das Öl keine Giftstoffe enthält und dass Mikroorganismen es zersetzen können», sagt Lämmle.

Vor 70 Jahren gegründet

Die Firmengeschichte nahm 1949 im lichtensteinischen Schaan ihren Anfang, als Silvan Lämmles Grossvater, Bernhard Lämmle, seinen Betrieb ins Handelsregister eintragen liess. Er vertrieb damals noch «Charrensalbe», einfaches Öl für Scharniere und andere bewegliche Teile. Eine der ersten Öl-Dosen aus den 50er-Jahren erinnert stark an eine Ravioli-Dose.

«Auf hoher See ist es besonders

wichtig, dass das Öl keine Giftstoffe enthält.»Silvan Lämmle,

CEO Panolin AG

1966 liess sich das Unternehmen in der Bläsimühle in Madetswil nieder und startete mit der eigenen Produktion. Noch heute stellt sie 95 Prozent aller Schmierstoffe im Zürcher Oberland her. 1973 begann sie, Motoren- und Hydrauliköle zu exportieren. Mittlerweile vertreibt sie 2000 verschiedene Artikel in 54 Länder. In den USA, Schweden und Grossbritannien besitzt sie eigene Niederlassungen. Alleine in der Schweiz arbeiten 90 Angestellte, darunter sechs KV-Lernende. Heuer kann die Firma ihr 70-jähriges Bestehen feiern.

Mit Silvan und seiner Schwester Sarah Mohr-Lämmle, die der Produktion vorsteht, leitet bereits die dritte Generation die Geschicke der Panolin AG. An der Spitze des internationalen Vertriebs steht CEO Daniel Zimmermann, der als einziger nicht aus der Familie stammt. Vizepräsident ist dort aber Tim Lämmle, Silvans Cousin. Er wird dereinst die Führung der Panolin International übernehmen. Dass die Firma auch in Zukunft in Familienhand bleibt, sei ein grosser Wunsch, sagt Silvan Lämmle. «Die Chancen stehen gut», sagt er lächelnd. Er selbst hat vier Töchter, seine Schwester zwei Söhne und eine Tochter.

Ein Mitarbeiter beim Abfüllen der Fässer. Bild: Johanna Bossart

Die Panolin wächst, «aber nicht zu stark und nicht zu schnell», sagt Silvan Lämmle. Umsatzzahlen will er aber keine bekannt geben. Schon bald soll eine weitere Lagerhalle hinzukommen. Derzeit entsteht der dafür notwendige Gestaltungsplan. Einen Umzug ins günstigere Ausland habe man auch schon in Betracht gezogen, gar erprobt, gesteht Lämmle ein. «Doch es ist uns keinen Cent günstiger gekommen.» Das Personal in der Schweiz sei einfach fleissiger und arbeite effizienter.

Am 24. August öffnet die Panolin AG aus Anlass ihres Jubiläums ihre Tore für die Bevölkerung. Es gibt unter anderem einen Betriebsrundgang, eine zwölf Meter lange Hüpfburg für Kinder, welche eine Tochter von Lämmle im Alter von neun Jahren entworfen hat, Grilladen, Crêpes und Bauernhofglacé.