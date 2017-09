Der Zersiedelung einen Riegel schieben

Bei der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) geht es um nichts weniger als die Zukunft Russikons. Entsprechend gross war am Montagabend das Interesse der Russiker an der Infoveranstaltung im Riedhus. Fast 200 Personen folgten der Einladung des Gemeinderats. «Das sind mehr als bei den meisten Gemeindeversammlungen», sagt Gemeindeschreiber Marc Syfrig.

Die Russiker BZO wurde zuletzt 1995 überarbeitet. Eine Revision ist überfällig. Der nun vorliegende Entwurf entstand in Zusammenarbeit mit der Planungsfirma Suter von Känel Wild AG. Seit Mitte August liegt er im Gemeindehaus öffentlich auf.

Das Ziel ist Verdichtung

Die Revision ist nötig, weil sich viele der übergeordneten Rahmenbedingungen verändert haben – etwa das neue Raumplanungsgesetz und die kantonalen und regionalen Richtpläne. Ein wichtiges Ziel dieser Instrumente ist der Stopp der Zersiedlung und eine stärkere Verdichtung. In der Revision der Russiker BZO sind Massnahmen vorgesehen, um diese Entwicklung zu begünstigen.

So will der Gemeinderat etwa die Schutzbestimmungen in einem Teil der Kernzone lockern, um dort eine moderate Entwicklung zuzulassen. Auch mit der Aufzonung von Wohngebieten – also die Umwandlung einer Wohnzone mit geringer Dichte in eine mit höherer Dichte – soll zusätzliches Potenzial schaffen. Aufzonungen sind in den Quartieren Bettelacher und Rebenacher sowie im Gebiet um den Unterdorfkreisel vorgesehen.

Ein weiteres Instrument sind Gestaltungspläne. Für zwei Gebiete in Russikon will der Gemeinderat darum eine Gestaltungsplanpflicht einführen: im Dorfzentrum, wo eine grosse Überbauung geplant ist, und auf einem Areal im Gebiet Berg. Dort befindet sich die grösste noch weitgehend unbebaute und zusammenhängende Baulandreserve der Gemeinde.

Plan für neues Dorfzentrum

Neben der BZO informierte der Gemeinderat auch über die Planung der Zentrumsüberbauung an der Dorfstrasse. Das Projekt basiert auf einem Konzept des Planungsbüros Futurafrosch, dessen Vorschlag bei der Testplanung vor zwei Jahren am meisten überzeugt hatte. In den letzten Monaten wurde Futurafrosch darum für die Ausarbeitung des Richtprojekts beigezogen. Der Plan sieht zehn Neubauten vor, die etappenweise verwirklicht werden könnten.

Bevor aber die drei Eigentümer des Areals – die Gemeinde Russikon, die Dorfgenossenschaft und eine private Erbengemeinschaft – den Gestaltungsplan der Gemeindeversammlung vorlegen können, muss das laufende Quartierplanverfahren im Gebiet zwischen Berg- und Kirchgasse abgeschlossen werden, wovon die Zentrumsüberbauung etwa ein Drittel ausmacht.

Nur vereinzelte Kritik

In der Diskussion an der Informationsveranstaltung hätten sich einige der Fragen gezeigt, die wohl noch zu reden geben werden, sagt Syfrig. «Manche Leute waren besorgt, dass durch die Aufzonung in den Wohngebieten ihre Aussicht verbaut würde.» Auch der im Richtplan eingetragene Veloweg durch Rumlikon gab zu reden. «Die Strassensituation in Rumlikon ist schon heute eng. Niemand kann sich vorstellen, wie dort ein Veloweg gebaut werden soll.»

Die grossen Brocken der Revision, wie die Gestaltungsplanpflicht im Quartier Berg und im Dorfzentrum, hätten dagegen kaum Widerstand ausgelöst, sagt Syfrig. «Es gab insgesamt weniger Diskussionen, als ich erwartet hatte.» Die Stimmung sei sehr konstruktiv gewesen.

Auch die Parteien sind dafür

Einen positiven Eindruck hatte auch Benjamin Müller. Der Präsident der FDP Russikon stand in seiner Funktion als Mitglied der Dorfgenossenschaft hinter dem Stand über die Zentrumsüberbauung. «Ich war erstaunt, dass so viele Leute an die Veranstaltung kamen», sagt er. Die Rückmeldungen seien grösstenteils positiv gewesen. «Ich finde es wichtig, dass man die Bevölkerung umfassend informiert.»

Auch Hans W. Jäckle, der Präsident der Grünen in Russikon, ist der BZO-Revision gegenüber positiv eingestellt. «Ich konnte zwar aus terminlichen Gründen nicht zu der Infoveranstaltung gehen, aber was ich den Unterlagen entnehmen konnte, geht in die richtige Richtung.» Für seine Partei sei vor allem der Stopp der Zersiedlung und der schonende Umgang mit Landressourcen wichtig. Von der SVP war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bewilligung vom Kanton

Die Auflagefrist dauert bis zum 17. Oktober. Gemeindeschreiber Marc Syfrig rechnet trotz den positiven Rückmeldungen noch mit einigen Änderungsanträgen. «Ich kann mir vorstellen, dass einige ihre Kritik in der Öffentlichkeit zurückhielten.» Parallel zur öffentlichen Auflage habe man den Entwurf beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. «Es wird sicher noch die eine oder andere Änderung geben», sagt Syfrig. «Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die überarbeitete Fassung im März 2018 der Gemeindeversammlung vorlegen können.»

