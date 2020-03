Der sanfte Winter weckt Igel zu früh auf

Die überdurchschnittlichen Temperaturen dieses Winters hinterlassen nicht nur bei uns Menschen den Eindruck, dass der Winter bereits hinter uns läge. Auch die Igel, die während der Wintermonate von November bis Ende Februar Winterschlaf halten sollten, erwachen bei mildem Wetter aus ihrer Starre.

Für die stacheligen Insektenfresser ist es nicht ungewöhnlich, ab und zu ihren Winterschlaf zu unterbrechen. Dabei bleiben sie meist in ihrem Unterschlupf und verfallen nach ein paar Stunden wieder in den Schlaf. Brenzlig wird es jedoch, wenn das warme Wetter anhält und die Igel mehrere Tage aktiv sind.

Energiezehrendes Erwachen

Dabei zapfen sie ihre Fettreserven an, die sie sich im Herbst davor angefressen haben, denn durch warme Temperaturen erwachen zwar die Igel, nicht jedoch ihre Beute: Schnecken, Würmer, Spinnen, Raupen und andere Kleinsttiere sind dann noch nicht aufspürbar.

So zehrten die Igel von ihrem Winterspeck, und dann könne es gefährlich werden, sagt Bernhard Bader, Geschäftsleiter des Vereins Pro Igel in Russikon: «Der Winterschlaf dient zum Überbrücken der nahrungsarmen Winterzeit und kann von den Igeln nicht willentlich gesteuert werden.» Es sei ein physiologischer Prozess, der erst in Gang gesetzt wird, wenn das Thermometer für ein paar Tage konstant unter 5 Grad Celsius anzeigt.

Zu warm zum Schlafen, zu kalt zum Jagen

Der bisherige milde Winter mit den regelmässigen Wärmeperioden habe dazu geführt, dass ein Teil der Igel gar nicht in den Winterschlaf gegangen und der andere Teil immer wieder aufgewacht sei. «Dieses Jahr ist es für die Igel zu warm für den Winterschlaf und zu kalt zum Leben, weil sie kein Futter finden», sagt Bader.

Das merke man auch an der Anzahl Anrufe, welche die Igelnotrufnummer momentan entgegennimmt: «Anstelle der fünf bis zehn Anrufe pro Tag erhalten wir vierzig.» Die Patienten, die diesen Winter vorbeigebracht würden, seien stark abgemagert. «Ihr Anblick ist grausam – nur noch Gerippe.»

«Wir haben sogar Anrufe aus Süditalien»Bernhard Bader, Geschäftsleiter Pro Igel

Sollte man einen Igel in dieser Jahreszeit im eigenen Garten vorfinden, empfehlen Experten, ein Schälchen mit Katzenfutter zu füllen und dieses dem Igel nach draussen zu bringen. Zurückgebliebene Reste dürfen nicht draussen gelassen werden. «Das Futter kann Marder, Füchse und andere Katzen anlocken. So können sich Parasiten und Krankheiten ausbreiten», erklärt Bader.

Das Igelfutter, das es bei Detailhändlern fertig zu kaufen gibt, hält er für unzureichend. Karin Tinner vom Tierschutzverein Winterthur und Umgebung sagt: «Es ist nicht ideal, es hat zu viele Früchte drin. Igel sind Fleischfresser und brauchen Proteine.»

Geschützte Tierart

Igel gehören in der Schweiz zu den geschützten Tierarten und dürfen nicht ohne Grund angefasst, aufgehoben oder nach drinnen gebracht werden. Falls man einem Igel begegnen sollte, der krank oder stark unterernährt wirkt, sollte die Nummer der nächsten Igelstation oder die kostenlose Igelnotrufnummer gewählt werden (0796529042). Diese ist rund um die Uhr bedient und wird durch den Verein Pro Igel unterhalten. Sie verbindet mit der nächsten Igelstation, einem Tierarzt oder einer Tierärztin. «Unsere Notfallnummer ist einzigartig. Wir haben sogar Anrufe aus Süditalien», sagt Bader.