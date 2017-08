Ein Siegerpaar und ein Preis für alle

Maja und Albert Loosli sind die Sieger des zweiten Blumenwettbewerbs in Weisslingen. Ihr farbiger Bauerngarten mit zahlreichen Blumen und blühenden Sträuchern am Dorfausgang nach Dettenried überzeugte die fünfköpfige Jury am meisten. Als Zweite des Wettbewerbes ausgezeichnete wurde Evelyne Linder, knapp vor Hannes Fischbacher (der «Landbote» berichtete), der Dritter wurde. Für den Blumenwettbewerb hatten sich 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Die Bewertung der Gärten fiel den Juroren gemäss Werner Basler, Mitglied des Verschönerungsvereins Weisslingen, nicht leicht. «Die Gärten unterschieden sich in ihrer Art stark, weshalb uns die objektive Beurteilung viel abverlangte», sagt Basler. Es hätten aber alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Preis erhalten. Bewertet wurden der Gesamteindruck, die Pflanzenvielfalt, der Arbeitsaufwand und die Harmonie des Gartens.

Die Preisverleihung des Blumenwettbewerbes fand schon am vergangenen Samstag im Rahmen der alljährlichen Bänklete statt. Bei dieser Gelegenheit wird jeweils auch ein neues Ruhebänkli vorgestellt, dieses mal im Eggbühl in Neschwil. (doe)