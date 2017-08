Ein schwerer, unrunder Eingänger

129 Franken muss jeder hinterlegen, der mit einem singapurischen O-Bike losradeln will. Eigentlich sagt dieser tiefe Betrag schon sehr viel über die Qualität der Leihvelos aus.Doch der Test beginnt verheissungsvoll. Bilder von glücklichen urbanen Menschen sind auf der modern gestalteten Website zu sehen. Die App ist übersichtlich und intuitiv konzipiert. Über eine darin integrierte Karte kann man herausfinden, wo sich die freien Velos mit GPS-Sender befinden.

Seit zwei Tagen piepst ein Velo

Nach Hinterlegung des Depots erhalte ich drei Franken Gratisguthaben und könnte sogleich eines der verfügbaren Räder reservieren, damit das Velo in den nächsten zehn Minuten nicht weggeschnappt wird. In der Region Winterthur zeigt das App bisher einzig am Bahnhof Effretikon O-Bikes an.

Die 65 silbrig-gelben Leihvelos glänzen in der Nachmittagssonne. Am Wochenende sind sie hier abgeladen worden. Beim Abstellplatz hinter dem Döner-stand piepst eines der Bikes im Sekundentakt. Der Verkäufer sagt: «Das ist schon seit zwei Tagen so.» Falls ich eines der Räder im Voraus reserviert hätte, wäre ich nun lange mit Suchen beschäftigt. Denn die Nummern auf dem Kettenschutzblech sind nicht gut ersichtlich, auf der App-Karte kann nicht sehr nahe rangezoomt werden. Sprich: Wäre ich im Stress, würde ich hier viel Zeit und Nerven verlieren.

Die App zeigt auf einer Karte an, wo sich das nächste Velo befindet. Bild: Johanna Bossart

Entsperrt wird das Rad via Smartphone. Über einen scannbaren QR-Code erkennt das Handy das anvisierte Rad und nach einem kurzen Piepston schnappt das Schloss auf. Die App startet meine Fahrzeit und erinnert mich daran, einen Helm zu tragen. Den hätte ich selber mitbringen müssen.

Der erste Eindruck des Velos: Es ist schwer und mit einer Rahmenhöhe von 15,5 Zoll für Personen um die 1,65 Meter geeignet. Mit meinen 20 Zentimetern mehr kann ich meine Beine nie ganz ausstrecken. Der Sattel lässt sich um zwei Zentimeter erhöhen. Ob die Firma aus Singapur wohl überall auf der Welt die gleichen Rahmengrössen verwendet? Ich fahre los in Richtung «Landbote»-Redaktion.

Schläge auf die Oberarme

Beim Losfahren spulen die Reifen rasch, wenn man ein wenig kräftiger in die Pedale tritt. Das Velo hat lediglich einen Gang, dafür eine Klingel, die ich durch ihre Position am rechten Griff jedoch immer wieder mit einer Griffschaltung verwechsle und unabsichtlich Passanten anklingle. Mühsamer ist das Vorderrad: Es ist nicht ganz rund. Bei jeder Umdrehung versetzt es meinen Armen einen leichten Schlag. Der Rucksack im vorderren Körbchen zittert vor sich hin. Von der hinteren Nabe ist ein Schleifgeräusch zu hören: Die Metallkette reibt sich am Schutzblech aus Plastik auf.

Beim Maggi-Areal in Kemptthal freue ich mich auf die Abfahrt, das schlechte Kugellager bremst jedoch den Schwung und somit auch meine Euphorie. Kommt dazu, dass wegen des einen Ganges auch über die Pedale kein Tempo aufgebaut werden kann. Irgendwie erinnert alles an ein sehr schweres BMX-Rad ohne Rücktrittsbremse.

Nach 45 Minuten komme ich an, war durchschnittlich mit 15 Stundenkilometern unterwegs. Es ist das erste O-Bike in Winterthur, das ich an der Stadthausstrasse manuell wieder abschliesse und somit meine Fahrt beende. Drei Franken hätte es mich gekostet, aufgrund einer Aktionswoche wird mir aber kein Geld abgezogen. Im Gegenteil, ich erhalte sogar noch einen Punkt auf meinem O-Bike-Konto zugeschrieben. Wer sein Velo an Plätzen parkiert, die nicht dafür vorgesehen sind oder gegen Verkehrsregeln verstösst, soll hingegen Minuspunkte erhalten. Je weniger Punkte man hat, desto teurer wird die Fahrt pro 30 Minuten. Mein kurzer, gesetzeswidriger Ausflug aufs Trottoir, des Testes wegen, blieb allerdings unsanktioniert.

Das Fazit

Es ist das schlechteste Velo, mit dem ich je gefahren bin. Wer aber morgens um drei Uhr von Seen nach Töss muss, der wird dieses Velo dem Laufen immer noch vorziehen. Für kleinere Touren innerhalb der Stadt mag es eine Alternative sein, aber sehr wahrscheinlich haben die meisten Menschen in der Stadt schon ein eigenes, deutlich besseres Velo. (Landbote)