«Es ist wichtig, dass ein Betrieb zeigt, was er kann»

Vor fünf Jahren fand letztmals eine Gewerbeschau in Weisslingen statt. Was ist diesmal anders?

Konny Fluri, OK-Mitglied: Wir haben das Konzept geändert. Auf Wunsch der Gewerbetreibenden sind wir wieder zurück zur ursprünglichen Form einer zentralen Ausstellung in der Mehrzweckhalle Widum. 2013 hatten wir die Schau in die einzelnen Betriebe ausgelagert.

Eigentlich erstaunlich, dass die Betriebe wieder zurück in eine Mehrzweckhalle wollen. Gewerbeschauen seien aufwändig, kosten viel und bringen wenig, hört man oft. Wie haben Sie die rund 50 Aussteller motiviert, trotzdem mitzumachen?

Am Anfang lief es in der Tat etwas harzig. Doch das OK-Team hat versucht, klarzumachen, dass eine solche Ausstellung doch etwas bringt, auch für später.

Und was bringt sie konkret?

Es ist wichtig, dass man sich als Betrieb zeigt und sich einem breiten Publikum persönlich vorstellt. Mit diesen Kontakten kann man Kunden gewinnen. Gerade in der heutigen Zeit, da vieles übers Internet bestellt wird. Umso wichtiger ist es, dass man zeigt, was man kann und schafft. Kunden schätzen persönliche Beziehungen.

Was muss ein Gewerbetreibender mindestens investieren, damit er mit einem Stand im «Widum» präsent sein kann?

Es gibt natürlich verschiedene Arten von Ständen. Ausserdem wird die Miete nach der Grösse, also Quadratmeterzahl, berechnet. Eine Tischmesse gibt es für 350 Franken. Der Aussteller kann seine Produkte und Dienstleistungen auf einem Tisch präsentieren. Dann ist der Betrag nach oben offen. Je nachdem, welche Möbel oder Geräte man noch braucht. Es gibt auch solche, die einen eigenen Messestand haben, den sie mitbringen.

Weshalb hat die dezentrale Form der Gewerbeschau, wie sie 2013 stattfand, nicht gepasst?

Für die Betriebe selbst ist die Schau am eigenen Standort zwar kostengünstiger, aber auch aufwändiger. Sie müssen ihre Arbeitsabläufe anpassen, aufräumen, Einrichtungen umstellen, gewisse Bereiche absperren. Zwar hatten wir letztes Mal Shuttlebusse im Einsatz. Doch die Besucher mussten fast zwei Tage einsetzen, um auch die Betriebe in den anderen Ortsteilen wie Theilingen oder Neschwil zu sehen. Bei einer Halle ist alles an einem Ort konzentriert.

Trotzdem haben sie auch heuer noch einiges ausgelagert.

Das stimmt. Wir dehnen uns aufs «Unterdorf», gegenüber der Mehrzweckhalle aus. Dort stellen sich weitere Firmen vor. Es wird auch einen Formel-1-Simulator sowie viele weiterer Attraktionen geben.

Kommen auch Familien mit Kindern auf ihre Kosten?

Klar. Der Freitagabend ist eher für jene gedacht, die nach der Arbeit noch vorbeikommen. Aber am Samstag und Sonntag ist das Hauptprogramm auf jedermann, auch auf Familien, ausgerichtet. Kinder können auf Pferden reiten, sich schminken und Märchen erzählen lassen.

Und die Erwachsenen lassen sich zeigen, wie man kocht.

Genau, am Sonntag macht Starkoch David Geisser eine Kochshow. Er wird Apérohäppchen präsentieren, Tipps geben und Rezepte verraten. Vor Kurzem hat er im Zürcher Oberländer Wermatswil ein Kochstudio eröffnet. Er ist eine innovative Person mit vielen Ideen. (Landbote)