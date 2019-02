Fasnacht im Sommer bei den Chinesen

Seit die Glunggephoniker im letzten April zum Schweizermeister der Guggen worden sind, werden sie von Anfragen überhäuft. «Viele andere Gruppen wollen nun mit uns auftreten», sagt Claudia Mäder, Medienverantwortliche der Glunggephoniker. Eine Einladung hat die Weisslinger jedoch sprachlos gemacht. Von Shanghai Tourismus wurden sie zum Tourismusfestival in Chinas grösster Stadt eingeladen. «Wir konnten es kaum glauben», sagt Mäder. Es sei gleich klar gewesen, dass sie sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen. «Zuerst haben wir es mit allen Mitgliedern besprochen.» Denn für das Festival im September müssen sich die Musiker extra Ferien nehmen und einen Teil der Kosten selbst bezahlen.Damit dieser Teil möglichst klein bleibt, arrangiert die Gugge ein Crowdfunding . Dafür haben sie bereits ein Werbevideo gedreht. Über das Sammelportal «Lokalhelden» der Raiffeisen Bank wollen die Glunggephoniker möglichst viele Spender gewinnen.

Postkarte aus Shanghai

Das erste Etappenziel seien 3000 Franken. Damit will sich die Gugge T-Shirts und Flaggen der Schweiz und Weisslingen finanzieren. Die zweite Hürde haben sich die Fasnächtler bei 5000 Franken gesetzt. So könnten sie sich den Transfer vom Flughafen und zurück leisten und die zusätzlichen Kosten für die Proben in der Schweiz stemmen.

Die Gluggephoniker an der Gugge-Schweizermeisterschaft. Video: PD via. Youtube

Wer einen finanziellen Beitrag leistet, der soll auch etwas zurückerhalten, so das Vorhaben der Gugge. Pins, Fanschals oder eine Postkarte aus Shanghai als kleines Merci seien zu erwarten. Wer 500 Franken spendet, könne sich auf ein Privatkonzert der Gugge in der nächsten Saison freuen. Um sich für Shanghai vorzubereiten, müssen die Glunggephoniker ausserplanmässige Proben einbauen. 60 aktive und ehemalige Mitglieder haben sich für die fünf Tage in Shanghai vom 13. bis 17. September angemeldet. Eigentlich liegt die Fasnachtssaison in den Herbst- und Wintermonaten, nun müssen die Glunggephoniker auch im Sommer proben.

«Viel grösser als hier»

Ihre Outfits werden sie ebenfalls ans Klima anpassen. «Wir sind sonst eher für die Kälte ausgerüstet», sagt Mäder.Die Veranstalter hätten explizit gewünscht, dass die Schweizer Gugge in den möglichst unveränderten Tenues auftrete. Es gehe schliesslich darum, einen Teil der Schweizer Kultur in China zu zeigen. An mehreren Tagen und verschiedenen Orten werden die Glunggephoniker auftreten. Es wird wohl schon etwas anders sein als bei einer Schweizer Fasnacht: «Vor allem wird es sicher viel grösser ausfallen als hier», sagt Mäder. Musikalisch soll jedoch alles beim Gewohnten bleiben. Bonnie und Clyde von den Toten Hosen, Shape Of You von Ed Sheeran undKnockin on Heavens Door von Bob Dylan stehen auf der Playlist der Weisslinger.

In der aktuellen Fasnachtszeit bleibt die Gugge aber auf Schweizer Boden. Als nächstes folgen die Veranstaltungen in Ehrendingen, Rapperswil, Bellinzona und dann in Winterthur. (Landbote)