Feuer richtet grossen Schaden an

Am Montagvormittag ist in Weisslingen in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Kurz vor 9 Uhr ist ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass der Wirtschaftsteil eines Einfamilienhauses in Brand geraten sei. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Benachbarte Gebäude blieben unversehrt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Sachschaden des betroffenen Objektes wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Die Bewohner blieben unverletzt.

Die Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt und wird vom Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Wegen des Brandes musste die Dorfstrasse bis zirka 14 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. (far)