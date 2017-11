Fussgängerin verletzt sich schwer

Eine Frau ist am Montagnachmittag auf einem Fussgängerstreifen in Wila von einem Auto angefahren worden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Um 15 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Tösstalstrasse in Richtung Saland. Auf der Höhe der Liegenschaft Nummer 17 kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit der 59-jährigen Fussgängerin, die sich auf dem Fussgängerstreifen befand. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. (far/sda)