GLP will mit Erik Schmausser in den Stadtrat

Die Grünliberale Partei von Illnau-Effretikon hat Erik Schmausser zum Kandidaten für die Stadtratswahlen 2018 nominiert. Schmausser will die politische Mitte vertreten und den grünen Anliegen wieder eine neue Stimme geben, wie die GLP in einer Mitteilung schreibt. Seine Kandidatur wird auch von der CVP, der EVP und der Grünen Partei unterstützt. Die vier Parteien wollen erreichen, dass wieder alle Bevölkerungskreise im Stradtrat vertreten sind.

Nach Illnau zurückgekehrt

Erik Schmausser brachte sich bereits als Gemeinderat in politische Diskussionen ein, derzeit leitet er als Ratspräsident die Sitzungen des Illnau-Effretiker Stadtparlaments.

Schmausser ist in Effretikon aufgewachsen und kehrte nach seiner Ausbildung an der ETH und Berufsjahren in Basel, Zürich und Winterthur als Generalist in Umwelt- und Energiefragen nach Illnau zurück, wo er jetzt mit seiner fünfköpfigen Familie lebt. (far)