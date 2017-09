Gemeinde will ins Internetgeschäft einsteigen

Das Glasfasernetz in Lindau ist gebaut. Mit ein paar wenigen Ausnahmen können alle Haushalte in den fünf Ortsteilen der Gemeinde von schnellem Internet, digitalem Fernsehen und Telefon profitieren. Seit dem Sommer beziehen zudem einige das Serviceangebot Lindaufiber, das genau das – in verschiedenen Kombinationen – anbietet. Die Gemeinde hat es zusammen mit der Schlieremer Firma Streamnow entwickelt. Das Angebot läuft über die eine Leitungsfaser, welche die Gemeinde für sich nutzen darf. Dieses Recht hat sie sich mit den 3,5 Millionen Franken «erkauft», mit denen sie sich am Bau des Netzes durch die Swisscom beteiligt hat. Das Stimmvolk bewilligte den Kredit im November 2013. Eine zweite Faser nutzt die Swisscom für ihre Dienstleistungen.

Damit der Betrieb von Lindaufiber auch in Zukunft gesichert ist, beantragt der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 2. Oktober nun einen jährlich wiederkehrenden Bruttokredit von 97 400 Franken. Der Betrag könne nicht genau beziffert werden, heisst es im Weisungsbüchlein zur Gemeindeversammlung. Denn dieser hänge von der Anzahl Abonnenten ab. Je mehr Abonnenten, desto weniger hoch die Kosten. Gewisse Grundkosten aber bleiben konstant.

Genügend Abonnenten

Der Gemeinderat ist jedoch davon überzeugt, «dass zumindest die für eine Kostendeckung notwendige Anzahl Abonnenten erreicht werden kann», wie er im Weisungsbüchlein schreibt. Das sagt auch Gemeindeschreiber Viktor Ledermann: «Wir haben zwar eine harte Konkurrenz. Es wird jedoch kein Verlustgeschäft werden.»

Ein Break-even, also weder ein Gewinn noch ein Verlust, würde für die Gemeinde bei rund 300 Abonnenten resultieren. Das entspricht einem Marktanteil von zwölf Prozent bei rund 2200 Haushalten und gut 300 Betrieben. Erreichte die Gemeinde 425 Abonnenten, würde gar ein Gewinn von 36 000 Franken resultieren. Damit rechnet die Gemeinde frühestens im Jahr 2020.

Wieso als Gemeinde aber überhaupt ins Internetgeschäft einsteigen? Bereits mit dem Entscheid, das Glasfasernetz flächendeckend zu bauen, habe man eine Pionierrolle eingenommen, sagt Gemeindepräsident Bernard Hosang. «Wir sind davon überzeugt und wollen es deshalb einfach probieren», sagt er.

Damit die Daten auf der Gemeindefaser überhaupt transportiert werden können, ist Soft- und Hardware notwendig. Auch muss jemand diese betreiben und unterhalten. Hierfür hat die Gemeinde mit Stadtwerk Winterthur einen Vertrag abgeschlossen. Und hierfür ist mehrheitlich auch der Kredit gedacht. Denn Stadtwerk hat laut dem Gemeinderat die Arbeiten bereits während der rund sechsmonatigen Testphase von Lindaufiber erfolgreich ausgeführt.

Offen für alle Anbieter

Nimmt die Gemeindeversammlung die Vorlage an, so kann künftig jeder Anbieter von Internetdienstleistungen auf der Glasfaser der Gemeinde seine Dienste anbieten. «Rein technisch gesehen, könnten die in Winterthur aktiven Anbieter ohne grosse Mehrkosten auch auf das Lindauer Netz eingespeist werden», sagt Ledermann. So besteht etwa die notwendige Verbindungsleitung bereits. Ob die Provider dies auch tun wollen, sei eine andere Frage.

Mit der in der Region bekannten Firma GGA Maur hat die Gemeinde bereits Gespräche geführt, wie Ledermann sagt. «Es besteht ein gegenseitig hohes Interesse daran, dass die Angebote des Providers bald auch in Lindau erhältlich sein werden.» Lehnen die Stimmberechtigten den Kredit ab, so bedeutet das auch das Ende für das Serviceangebot Lindaufiber. Die bestehenden Abonnenten könnten aber ab 2018 problemlos zu einem anderen Anbieter wechseln, sagt der Gemeinderat. (neh)