Gemeinderat soll Fusion prüfen

Am Samstagvormittag hat die Gemeinde Wila im Schulhaus Eichhalde den zweiten Teil ihrer aktuellen Zukunftswerkstatt durchgeführt. Die rund 45 anwesenden Wilemer setzten sich den grössten Teil des Morgens mit fünf Schlüsselfragen auseinander, zu denen der Gemeinderat vorgängig Stellungnahmen erarbeitet hatte. Dabei sorgte eine dieser Fragen für besonders viel Gesprächsstoff. So befand der Gemeinderat zur Frage nach einer allfälligen Fusion mit einer Nachbargemeinde: «Die Gemeinde Wila soll mittelfristig ihre Eigenständigkeit erhalten.» Mit mittelfristig ist ein Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren gemeint.

Angst um Gemeindefinanzen

Die Werkstatt-Teilnehmer, die die fünf Schlüsselfragen aufgeteilt in kleinere Gruppen besprachen, waren mit diesem Votum eindeutig nicht zufrieden. Viele äusserten Bedenken bezüglich der Gemeindefinanzen. So hat die Gemeindeversammlung im letzten Dezember den Antrag auf eine Steuerfusserhöhung um zehn Prozentpunkte klar abgelehnt. Erst im zweiten Anlauf haben die Stimmbürger vergangene Woche eine Steuererhöhung um sechs Prozent gutgeheissen. Trotzdem drohen in den nächsten Jahren Defizite.

«Wir müssen Zusammenarbeit und Fusionsbestrebungen mit anderen Gemeinden besprechen, bevor wir in eine finanzielle Notlage geraten», meinte nun ein Gruppensprecher. Schliesslich wolle sich auch in der Privatwirtschaft niemand mit einer Firma zusammentun, die kurz vor dem Konkurs steht. «Die Initiative müsste aber vom Volk kommen», fügte ein weiterer Teilnehmer hinzu. Im Anschluss an die Diskussionen durften die Anwesenden zu den Stellungnahmen des Gemeinderats dann selber Stellung beziehen. Dabei beurteilte eine überwiegende Mehrheit die mittelfristige Erhaltung der Eigenständigkeit mit «lehne ab» oder «eher skeptisch».

«Zuerst Synergien nutzen»

Finanzvorstand Simon Mösch (BDP) relativierte die Befürchtungen der Bevölkerung: «Verlumpen wird unsere Gemeinde heute und morgen nicht.» Ausserdem verfüge Wila noch nicht über die «beste Version» einer eigenständigen Gemeinde. Für Mösch ist deshalb klar: «Wir sollten zuerst alle möglichen Synergien nutzen, bevor wir mit Fusionsplanungen beginnen.»

Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP), der eine mögliche Fusion eher kritisch sieht, nimmt den Entscheid gelassen: «Die Fusionsgedanken sind nach dem heutigen Tag noch nicht erhärtet.» Dies sei frühestens der Fall, wenn die verlangte Prüfung stattgefunden habe.

Unternehmensberater und SVP-Kantonsrat Hans Heinrich Raths, der die Werkstatt als neutraler Moderator begleitete, meinte abschliessend: «Ihr habt dem Gemeinderat eine anspruchsvolle Aufgabe gegeben.»

Mitarbeit an «Wilacare2020»

Die vier weiteren Schlüsselfragen sorgten für keine grösseren Diskussionen. Die Anwesenden stimmten in vielen Bereichen mit dem Gemeinderat überein. So soll dieser mittel- bis langfristig die Bauzonenordnung anpassen, eine Liegenschaftsstrategie entwickeln und umsetzen und die Errichtung von sogenannten «Kompetenzzentren» mit anderen Gemeinden prüfen, um Synergien besser zu nutzen. Auch soll er aktiv am Porjekt «Wilacare2020» mitarbeiten, wobei es um die Errichtung eines neuen Gesundheitszentrums in Wila geht.

Im April wird eine Begleitgruppe gemeinsam mit einem Ausschuss der Gemeinde die Vorlage für eine mittel- bis langfristige Strategie erarbeiten. Der Gemeinderat wird dann aufgrund dieser Vorlage die Planung der nächsten Legislatur vornehmen. «Bisher haben wir dabei immer nur die nächsten vier Jahre geplant, jetzt haben wir die Wünsche der Zukunftswerkstatt im Hinterkopf», sagte Gemeindepräsident Meier dazu. Im Dezember werden die Ergebnisse schliesslich vor der Gemeindeversammlung präsentiert. (Landbote)