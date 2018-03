Gemeinderat sucht Wege aus dem Finanzloch

Finanzvorsteher Simon Mösch überbringt schlechte Nachrichten für Wila: Zwei Kostentreiber belasten die Tösstaler Gemeinde immer stärker. So sind in den vergangenen Jahren die Ausgaben für Gesundheit und soziale Wohlfahrt in der 2000-Einwohner-Gemeinde überdurchschnittlich stark angestiegen.

Der Gemeinderat wollte deshalb bereits im Dezember den Steuerfuss um zehn Prozentpunkte anheben. Doch die Gemeindeversammlung lehnte dies ab und verlangte einen gleichbleibenden Gesamtsteuerfuss.

Für den Gemeinderat und auch die Rechnungsprüfungskommission ist aber trotz der Abstimmungsniederlage weiterhin klar: Die Steuern müssen rauf, um künftig noch grössere Defizite zu verhindern. Man dürfe die finanzpolitische Realität nicht verkennen, hiess es seitens beider Gremien.

«Wir haben ein strukturelles Defizit. Also müssen wir die Strukturen anpassen.»Simon Mösch,

Gemeinderat Wila

Der Gemeinderat beantragte an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend deshalb erneut eine Steuererhöhung, diesmal sollten die Steuern der politischen Gemeinde aber «nur» noch um sechs Prozentpunkte ansteigen und nicht mehr um zehn. Damit steigt der Gesamtsteuerfuss auf 127 Prozent.

Bei den Stimmbürgern kam der Kompromiss überraschend gut an. Von 81 Anwesenden stimmten 80 Personen mit Ja, Gegenstimmen gab es keine.

Kurze Diskussion

Vielleicht lag es daran, dass Finanzvorsteher Simon Mösch erneut in aller Deutlichkeit aufgezeigt hat, dass die Gemeinde kurzfristig kaum Sparpotenzial hat und steigende Kosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht einfach weggezaubert werden können. «Wir haben ein strukturelles Defizit», sagte er. «Also müssen wir die Strukturen anpassen. Das geht aber nur langfristig.»

Nach seiner Präsentation wurde nicht lange diskutiert. Nur drei Personen meldeten sich zu Wort. «Ich bin seit langem wieder einmal an einer Gemeindeversammlung», sagte ein Mann. «Dass wir so am Hungertuch nagen, hätte ich nicht gedacht.» Und: «Es ist unangenehm, so stark vom Kanton abhängig zu sein.» Er frage sich, wie es nun weitergehe. «Ich vermisse eine klare Strategie.»

Gemeindepräsident Hans-Peter Meier nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde seit längerem an Reformen arbeite. Man habe die Verwaltung neu organisiert und zusammen mit der Bevölkerung erarbeite man derzeit eine langfristige Strategie. In welche Richtung es gehen wird, ist offen. Die zweite Zukunftswerkstatt findet heute Samstag statt. Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, ob die Gemeinde fusionieren soll oder nicht.

Zugverbindung als Chance

Einfach ist die Lage Wilas jedenfalls nicht. Die Ausgaben der Gemeinde werden laut Prognosen weiter steigen, weil sich der Anteil älterer Menschen erhöhen wird. Zudem gleicht der Kanton Defizite nicht mehr aus.

Es gibt aber auch Chancen für die Tösstaler Gemeinde. Mit der neuen direkten Zugverbindung ab Dezember nach Zürich wird sie für Zuzüger attraktiver.

(Der Landbote)