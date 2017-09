Gemeinderat will sich auf fünf verkleinern

Wie andere Gemeinden, muss Wila die Gemeindeordnung anpassen, damit sie mit dem neuen Gemeindegesetz kompatibel ist. Der Gemeinderat will diese Gelegenheit nutzen, um die Verwaltung neu zu organisieren und zu straffen. Augenfälligste Änderung dabei ist die Reduktion des Gemeinderats von sieben auf fünf Mitglieder. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden habe ergeben, dass Wila mit rund 2000 Einwohnern derzeit verhältnismässig viele Gemeinderäte hat, sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Meier. Trotz der Reduktion um zwei Gemeinderäte werde die Verwaltung nicht ausgebaut. «Das wäre nicht in Frage gekommen.» Meier geht davon aus, dass die Pensen auf dem heutigen Niveau gehalten werden können. Grundlage für die Änderungen ist eine externe Analyse. Erklärtes Ziel dabei ist eine «leistungsfähige und kundenorientierte» Organisation.

Gemeinderat wird Stratege

Um dies zu erreichen, sollen strategische und operative Aufgaben künftig «konsequent» getrennt werden. Das heisst, dass sich der Gemeinderat verstärkt um langfristige Entwicklungen und Strategien kümmern soll, während die Verwaltung für den täglichen Betrieb zuständig ist. Um diese Aufgaben selbstständig ausführen zu können, erhalten Verwaltungsmitarbeitende weitergehende Kompetenzen.

«Ein Ausbau der Verwaltung kommt nicht in Frage.»Hans-Peter Meier,

Gemeindepräsident Wila

Diese Stossrichtung hat gewisse Ähnlichkeiten mit der neuen Gemeindeordnung in Zell, die diesen Mai klar gutgeheissen wurde.

Selber einbürgern

Ein in der Regel umstritteneres Thema sind Einbürgerungen. So soll der Gemeinderat in Wila neu alleine für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig sein. Das Gremium sei besser als die Gemeindeversammlung in der Lage, die Erfüllung der Vorschriften und die Integration in der Gesellschaft «beweisbar zu prüfen», heisst es in der Weisung. Aufgrund der Akten und allfälliger eigener Recherchen könne der Gemeinderat einen Entscheid gut begründen und den Persönlichkeitsschutz wahren. Zudem könne er seinen Entscheid im Rekursfall vor Gericht verteidigen. In Turbenthal formierte sich diesen Frühling eine Bürgergruppe, die dort ein ähnliches Vorhaben kritisierte. Dennoch wurde auch die Gemeindeordnung in Turbenthal klar gutgeheissen.

Die neue Gemeindeordnung in Wila scheint bislang nicht umstritten. Der Gemeinderat hat eine Vernehmlassung mit Parteien und Kommissionen durchgeführt und einzelne Stellungnahmen einfliessen lassen. Zudem gab es eine Bevölkerungsinformation.

Fusion oder nicht?

Eine nächste Veranstaltung mit grundsätzlichen Fragen zur Zukunft Wilas ist diesen Herbst vorgesehen. Der Gemeinderat plant am 18. November 2017 eine Zukunftswerkstatt. Dabei soll laut Meier unter anderem auch diskutiert werden, ob Wila langfristig eigenständig bleiben soll. Denkbar sei eine Konsultativ-Abstimmung. Denn diese wäre neu möglich, wenn die Gemeindeordnung am 24. September gutgeheissen wird. (Landbote)