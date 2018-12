Genug vom vielen Lärm und den Abgasen

Jetzt haben Werner und Rosmarie Meili aus Weisslingen selbst die Initiative ergriffen. Sie haben sich im Namen von gut 50 weiteren Anwohnern direkt an den Kanton gewandt und dem Tiefbauamt einen Brief geschrieben. Der Lärm, die Abgase und der Verkehr auf der Illnauerstrasse, einer Kantonsstrasse, sind ihnen zu viel geworden. Sie seien permanent einer starken Feinstaub- und Lärmbelastung ausgesetzt, heisst es in dem Brief. Die stark verschmutzten Hausfassaden zeugten davon. Die Stelle, an der das Haus der Meilis an die Strasse grenzt, liegt in der Kernzone und ist in der Tat sehr eng. Bus und Lastwagen können hier nicht kreuzen. Dadurch staut sich der Verkehr während den Hauptverkehrszeiten in beiden Richtungen zusätzlich. «Für Fussgänger ist der Strassenabschnitt lebensgefährlich», sagt Rosmarie Meili. Ein Trottoir fehlt oder ist nur auf wenigen Metern ab der Dorfstrasse vorhanden. «Die Lastwagen weichen oft auf unseren Vorplatz oder den unserer Nachbarn aus», sagt sie.

Ausserdem seien Ausgangs Dorf in Richtung Agasul mit dem Projekt «Büel» rund 25 neue Wohnungen geplant, was weiteren Verkehr generieren werde. Und: Der Durchgangsverkehr habe in den letzten Jahren «extrem stark» zugenommen, hält sie im Brief fest. Autofahrer nutzten die Strecke via Weisslingen als Abkürzung zur Autobahn A1. Ein grosser Teil der Fahrzeuge trüge nämlich St. Galler oder Thurgauer Nummernschilder.

«Eine Umfahrung des Dorfes hätte vor 50 Jahren in die Wege geleitet werden sollen.»Andrea Conzett, Gemeindepräsident

Vom Kanton fordern die Anwohner deshalb Lärm- und Abgasmessungen sowie konkrete Massnahmen zur Verkehrsberuhigung. Der Kanton solle prüfen, ob sich im fraglichen Abschnitt ein Überholverbot sowie eine Tempo-30-Zone einrichten liesse. Mit der Gemeinde habe man auch schon gesprochen. «Die sagen aber immer, sie könnten nichts machen», sagt Meili.

Kanton will handeln

Darauf angesprochen, hält Gemeindepräsident Andrea Conzett (Wisliger Forum) fest: «Wir sind mit dem Kanton im Gespräch.» Dieser habe versprochen, Massnahmen prioritär anzugehen, welche die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer auf der Illnauerstrasse zwischen Dorfstrasse und Dorfausgang verbesserten. Im Weiteren sei ein Konzept zur Verkehrsberuhigung in den Quartieren geplant.

Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf Dorf- und Illnauerstrasse kann die Gemeinde keine durchsetzen, weil es sich um Kantonsstrassen handelt. «Wir können höchstens Gemeindestrassen zu Sackgassen machen, die einen Teil des Durchgangsverkehrs aufnehmen», sagt Conzett. Deswegen seien sie mit der Nachbargemeinde Zell im Gespräch.

Kein Unfallschwerpunkt

Auf Anfrage hält das Amt für Verkehr (AFV) fest, dass der fragliche Strassenabschnitt nicht als Unfallschwerpunkt gelte. «Es sind uns auch keine gewagten Überholmanöver bekannt, sagt AFV-Sprecher Markus Gerber. Und zur geforderten Tempo-30-Zone sagt er: «Über einen solchen Antrag entscheiden Kantonspolizei, Tiefbauamt und AFV.»

Gemeinde und Kanton haben den Durchgangsverkehr und die Verkehrsüberlastung in der Gemeinde analysiert. Fazit: Im kantonalen Vergleich könne man nicht von einer Verkehrsüberlastung sprechen, sagt Gemeindepräsident Conzett. Mit Ausnahme von zwei Stunden am Morgen und am Abend gebe es praktisch keinen Verkehr.

Das Problem Durchgangsverkehr könne Weisslingen zudem nicht alleine angehen. Der Gemeinderat setze sich aber im Rahmen des kantonalen Richtplans dafür ein, dass er nicht noch mehr zunimmt. «Eine Umfahrung des Dorfes hätte vor 50 Jahren in die Wege geleitet werden sollen», sagt Conzett. Es sei aber geplant, die Immissionsgrenzwerte mit dem Kanton zu überprüfen. (Landbote)