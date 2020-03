Givaudan schliesst in Kemptthal wegen Corona

Das Innovationszentrum von Givaudan, dem weltweit grössten Hersteller von Aromen und Duftstoffen, in Kemptthal, bleibt wegen des Coronavirus vorübergehend komplett geschlossen. Ein Givaudan-Mitarbeiter ist am Coronavirus erkrankt und befindet sich in Quarantäne. 400 Givaudan-Mitarbeitende wurden angewiesen, von Zuhause aus zu arbeiten. Dies berichtet Radio Top.

Positiv auf Corona getestet

Die am Coronavirus erkrankte Person stammt aus dem Ausland und war nur kurzfristig bei Givaudan in Kemptthal tätig. Zuhause entwickelte sie Krankheitssymptome, wie ein Sprecher der Givaudan auf Anfrage sagte. Sie versetzte sich deshalb in eine Selbstquarantäne Zuhause. Inzwischen liegen die Testresultate vor: Die Person ist am Coronavirus erkrankt.

Deshalb wurden die rund 400 Mitarbeiter der Givaudan im Innovationszentrum in Kemptthal am Dienstag angewiesen, von Zuhause aus zu arbeiten. Das Innovationszentrum bleibt vorübergehend komplett geschlossen. Wie lange Givaudan die Massnahme aufrecht erhält, ist unklar. Zur erkrankten Person macht Givaudan aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen keine weiteren Angaben. (far)