«Ich musste mich für meinen Auftritt schämen»

Annina Freidl, am Montag haben Sie in der Gesangs-Castingshow «The Voice of Switzerland» den Song «Isn’t She Lovely» von Stevie Wonder gesungen. Wie wars?

Annina Freidl: Nicht gut. Als ich meinen Auftritt gestern auf dem iPhone gesehen habe, musste ich mich schämen, ich fand ihn schräg. Der Gesang hätte wirklich besser sein können.

Sie sind ja dann auch nicht weitergekommen. Keiner der Coachs hat sich umgedreht. Trauffer fand, Ihre Stimme sei monoton, und DJ Antoine, eshabe ihn nichts überrascht. Was ist Ihre Meinung?

Meine Stimme war effektiv sehr dünn, und ich habe auch die Töne teilweise nicht getroffen. Hinzu kommt, dass es in dem Lied keine Melodie oder Phrase hat, die so richtig explodiert. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten hatten im Vergleich die besseren Stimmen. Somit gehe ich mit den Juroren einig.

Trotzdem muss es ein schlimmes Gefühl sein, wenn man das Lied langsam zu Ende gesungen hat und merkt, dass es für ein Weiterkommen nicht reicht.

In den Shows anderer Länder habe ich schon oft gesehen, dass die Sängerinnen und Sänger kurz vor Schluss nochmals alles geben. Bei mir war das nicht so. Ich habe mir gesagt: Annina, es ist okay, wenn sich niemand umdreht. Geniess es einfach.

Der Auftritt von Annina Freidl. Mit ihrer Performance von «Isn't She Lovely» konnte Sie die Jurorin und Juroren nicht begeistern. Video: PD via Youtube

Sie haben dann nach dem Auftritt auch gesagt, es sei allesgut. Trotzdem hatten Sie Tränen in den Augen.

Ich dachte gerade daran, dass ich meiner Mutter, die ja nicht vor Ort war, die schlechte Nachricht überbringen musste. Und es tat mir für sie leid, weil sie denken würde, ich sei traurig. Doch ich war gar nicht traurig.

Haben Sie zu wenig geübt?

Ich habe den Song ein paarmal gesungen. Doch ich bin nicht die, die ihn bis zum letzten Ton auseinander nimmt und stundenlang übt wie andere. Das bin nicht ich. Ich habe es gemacht, weil es mir Freude machte und weil der Moment und die Gefühle stimmten.

Würden Sie rückblickend wieder teilnehmen?

Wenn ich den Song anders singen könnte, dann ja. Es war eine gute Erfahrung. Ich habe mich dabei besser kennen gelernt. Und ich mag dieses wochenlange Schwanken zwischen Leiden und Euphorie. Diese Gefühle durchleben zu können, war auch der Grund, weshalb ich mitgemacht habe. Bei den «Grössten Schweizer Talenten» vor fünf Jahren war das ähnlich.

Sie machen derzeit Ferien in Australien. Was haben Sie von den verheerenden Bränden mitbekommen?

Ich war kürzlich auf einem Weg auf einer Klippe, wo rundherum alle Sträucher abgebrannt waren. Ansonsten habe ich von den Feuern nicht viel bemerkt. Die Leute reden auch nicht darüber. Sie freuen sich höchstens, dass es regnet.