Illnau-Effretikon mit gutem Jahresergebnis

Die Stadt Illnau-Effretikon präsentiert einen erfreulichen Jahresabschluss. Die Jahresrechnung schliesst in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von 109.4 Millionen Franken und einem Ertrag von 114.5 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 5.1 Millionen Franken ab. Der Steuerfuss beträgt 115 %. Der budgetierte Ertragsüberschuss von 183'600.- Franken konnte somit übertroffen werden. Das um 4.9 Millionen Franken bessere Resultat sei hauptsächlich höheren Steuereinnahmen, Minderaufwendungen bei den Zusatzleistungen, einem Buchgewinn und der Auflösung von Rückstellungen zuzuschreiben, teilt die Stadt mit.

Der Stadtrat präsentiert die #Jahresrechnung 2017: Sie zeigt ein erfreuliches Ergebnis und eine stabile Finanzlage https://t.co/4eZmJKABDx pic.twitter.com/e9tKApnITT — Illnau-Effretikon (@stadtilef) 19. März 2018

Bei den ordentlichen Steuern konnten insgesamt 1.6 Millionen Franken Mehrertrag erwirtschaftet werden. Die Grundstückgewinnsteuern fielen um 230‘000 Franken besser aus als budgetiert. Durch den Verkauf des ehemaligen Gemeindehauses Kyburg inklusive Gartenanlage und Parkplätze konnte ein Gewinn von rund Fr. 1 Mio. verbucht werden, wie aus der Jahresrechnung hervorgeht. Weil das Gebäude vollständig abgeschrieben war, wurde der volle Verkaufspreis als Buchgewinn der Laufenden Rechnung gutgeschrieben, erklärt die Stadt.

Mit Ausnahme der Abteilung Sicherheit konnten alle Abteilungen besser abschliessen als budgetiert. Der grösste Minderaufwand konnte in der Abteilung Soziales erreicht werden. Wegen Abgängen von kostenintensiven Fällen (Wohnortwechsel und Todesfälle) mussten rund 1.5 Millionen Franken weniger Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden. Das Nettoergebnis der Abteilung Schule verbesserte sich gegenüber dem Budget um 0.7 Millionen Franken. Neben der Auflösung der Rückstellung für die BVK-Sanierung führten u.a. geringere Beiträge an kantonale Mittelschulen und an umliegende Gemeinden für Schüler/-innen aus dem ehemaligen Gemeindegebiet von Kyburg zu diesem Ergebnis. (far)