Jungfilmer bereist die Welt

Andrea Luca Ammann, kürzlich haben Sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Byron Trieb den Talentscreen-Wettbewerb in der Kategorie Musikvideo gewonnen. Nun sind Sie in New York unterwegs, gehört das Reisen jetzt zu Ihrem Alltag als Filmer?

Andrea Luca Ammann (lacht): Alltag würde ich es noch nicht gerade nennen. Aber ich komme durch meine Leidenschaft als Filmemacher und Kitesurfer sicherlich viel in der Welt herum.

Könnten Sie sich an das viele Reisen gewöhnen?

Vom Kitesurfen her bin ich mir das Reisen bereits gewohnt, gleichzeitig freue ich mich weltweit als Filmemacher unterwegs zu sein. Ich darf aber sagen, dass ich gerne auch einfach in der wunderschönen Schweiz arbeite.

Stehen nach dem Talentscreen-Wettbewerb weitere Projekte an?

Gerade arbeite ich noch an einem Video für meinen Hauptsponsor beim Kitesurfen. Anfangs Jahr wurde nach Sizilien eingeladen, um eine Kampagne für 2019 zu filmen.

Hat sich Ihr Leben nach dem Sieg verändert?

Das wäre wohl etwas übertrieben gesagt. Ich freue mich aber sehr, über die neue Möglichkeiten und Kontakte die sich so ergeben.

Welche sind das?

Einerseits natürlich die Chance, das Musikvideo für die Band «Baba Shrimps» zu drehen. Und ausserdem auch die individuelle Förderung, die ebenfalls Teil des Preises ist.

Woher kommt Ihre Leidenschaft für die Filmerei?

Eigentlich hat sich diese Faszination aus dem Kitesurfen entwickelt. Zur Selbstvermarktung habe ich damit begonnen, Videos von mir zu drehen. So habe ich gemerkt, dass mir auch Projekte ausserhalb des Sports am Herzen liegen.

(Der Landbote)