Keine neuen Mitglieder in Sicht

Als Emil Zehnder die erste der zwei zentralen Fragen an der Orientierungsversammlung am Freitagabend stellte, blieb es einige Minuten still im Saal. Keines der rund 30 anwesenden Mitglieder reformierten Kirchgemeinde Kyburg hatte eine Antwort für den interimistischen Präsidenten der Kirchenpflege. Zehnder hatte wissen wollen, ob sich jemand für den zweiten Wahlgang am 10. Juni zur Verfügung stelle. Erst nach seinem «wie soll ich das verstehen?» antwortete ein Anwesender: «Wenn es doch so funktioniert, dann ist das doch gut.» Zehnder gab zu bedenken: «Aber ich bin ein fremder Fötzel.»

Präsidium verwaist

Bei den Erneuerungswahlen am 15. April sind in der Kirchenpflege zwei Sitze vakant geblieben. Und auch das Präsidium ist seit Anfang Jahr verwaist, da der vormalige Kirchenpflegepräsident Ruedi Morf aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückgetreten ist. Der Winterthurer Zehnder, der in ähnlicher Funktion schon in Rickenbach, Buch am Irchel und Turbenthal tätig war, hatte von der Bezirkskirchenpflege den Auftrag erhalten, «wieder eine funktionsfähige Kirchenpflege hinzubekommen». Er habe darum seinen Auftrag nicht erfüllt, fuhr er fort.

Schon jetzt ist die Behörde unterbesetzt, weil 2017 neben Morf zwei weitere Mitglieder aufgehört haben. «Jedes von uns arbeitet im Moment mehr als sonst und wir müssen oft improvisieren», sagte Zehnder. «Wir sind deshalb sehr froh, dass uns Freiwillige unterstützen.»

Auf die Frage aus der Versammlung hin, weshalb denn von den neu gewählten niemand das Präsidium übernehmen wolle, hätte sich am ehesten Rita Vonlanthen dazu bewegen lassen. Doch sie wolle wie ihre zwei ins Amt gewählten Kolleginnen Monique Kauer und Dunja Roshard, die Arbeit erst kennenlernen. «Vielleicht sieht es in ein, zwei Jahren anders aus», sagte sie.

Damit nun aber der zweite Wahlgang nicht automatisch stattfindet und die Kirchenpflege mit den drei gewählten Mitgliedern sowie dem interimistischen Präsidenten weiter arbeiten kann, muss die Behörde ein Gesuch an die Bezirkskirchenpflege stellen. Die Anwesenden einigten sich darauf, noch einen letzten Aufruf zu machen. Und das Gesuch erst zu stellen, wenn sich bis am 3. Mai, dem Tag vor der nächsten Kirchenpflegesitzung, kein weiterer Kandidat gemeldet hat.

Fusion Ja oder Nein?

«Wie weiter mit der Kirchgemeinde?», war die zweite grosse Frage, die sich am Freitagabend stellte. Will die Gemeinde bis Januar 2020 mit einem der Nachbarn fusionieren, so muss die Gemeindeversammlung vom 6. Juni den entsprechenden Beschluss fassen, wie Zehnder erklärte. Bleibt Kyburg eigenständig, «dann haben wir ganz andere Probleme», fügte er an.

Finanzielle, beispielsweise. Die Gemeinde ist mit ihren rund 220 Mitgliedern von der Grösse her an der unteren Grenze. Sie bezieht Gelder von der Landeskirche. «Irgendwann fliessen die nicht mehr», so Zehnder. Der Antrag, ob die Gemeinde mit den Nachbarn Gespräche aufnehmen solle, werde am 6. Juni deshalb kommen. Man könne aber Änderungsanträge stellen. Bis jetzt kann sich nur die Illnau-Effretiker Kirchgemeinde eine Fusion vorstellen. (Landbote)