Kenia ist nicht nur ein Ferienland

Jahresfest

Am kommenden Samstag von 16.30 bis 18.30 Uhr findet in der Kirchgemeinde FEG in Effretikon das neunte Jahresfest von GOA Schweiz statt. Interessierte erhalten Einblicke in die Lebensumstände in Kenia und wie dort trotz widriger Umstände Hilfsprojekte entstanden, die vernachlässigten Kindern Perspektiven eröffnen.