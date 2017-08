Kindergärtler brauchen rasch neuen Raum

Die Schule Lindau platzt aus allen Nähten. Und die Schüler werden in Zukunft nicht weniger. Die Gemeinde geht davon aus, dass 2030 etwa 20 Prozent mehr Personen, nämlich rund 6500, in der Gemeinde leben werden. Das bedeutet, dass es auch rund 130 Schüler oder sechs Klassen mehr geben wird als heute. Aktuell besuchen 620 Schüler in 34 Klassen den Unterricht.

Prekäre Situation

Prekär ist die Situation bei den zwei Kindergärten Dorf und Buck in Tagelswangen. «Hier muss etwas passieren, wir haben keine Optionen», sagt Schulpräsident Kurt Portmann. So haben sich etwa die Ansprüche an den Unterricht oder gesetzliche Bestimmungen geändert. Die Kindergärten müssen feuerpolizeiliche Auflagen erfüllen und behindertengerecht ausgestaltet sein.

Hinzu kommt, dass der Kindergarten Buck in einer 1976 erbauten Baracke untergebracht und baufällig ist. «Wir mussten einige Fenster fest verschrauben, weil sie beim Öffnen sonst aus dem Rahmen fallen», sagt Portmann. Der Dorf-Kindergarten liege zwar sehr idyllisch, die Räume seien aber sehr verwinkelt und daher für den modernen Kindergartenbetrieb nicht geeignet. Für die Kindergärtnerin ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Die Schulpflege hat deshalb noch vor den Sommerferien entschieden, die Kindergärten Dorf und Buck zu ersetzen.

Weil zudem ein weiterer Kindergarten sowie Räume für die Primarschule gebraucht werden, sollen anstelle der Baracke auf dem Primarschulareal Buck mehrere Container aufgestellt werden. «Was wir genau brauchen, klären wir derzeit noch ab», sagt Portmann. Ist der Raumbedarf einmal klar, durchläuft das Projekt das übliche Baugenehmigungsverfahren. Auch ist offen, welche Kosten als gebunden deklariert und welche von der Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen. Beträge kann Portmann noch keine nennen.

«Die Schule wird auf wenige Standorte konzentriert sein.»Schulpräsident Kurt Portmann

Ziel ist es, dass die neuen Räume zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 bereit stehen. Die Bauarbeiten könnten laut Portmann vornehmlich während der Sommerferien realisiert werden. «Sollte das nicht klappen, können wir den Kindergarten für zwei bis drei Wochen auch im Adidas-Haus unterbringen.» Also dort, wo die Kindertagesstätte in Tagelswangen einquartiert ist.

Wenige Standorte

Mit den neuen Kindergärten ist es aber nicht getan. Es braucht mittel- bis langfristig weiteren Schulraum in der Gemeinde. Wie dieser aussehen wird, hängt davon ab, nach welchen Methoden künftig unterrichtet wird. Neue Lernformen wie Altersdurchmischung oder Lernlandschaften sind denkbar. Bis im nächsten Sommer will die Schulpflege deshalb eine Schulraumstrategie definieren. Noch ist vieles offen. Eines sei aber sicher, sagt Portmann: «Die Schule wird auf wenige Standorte konzentriert sein.»

Hierfür bietet sich ein Standort besonders an: das Primarschulhaus Buck in Tagelswangen. Denn dort besitzt die Gemeinde Land in der öffentlichen Zone. Es ist das Gebiet Plattenächer, auf dem die Gemeinde schon einmal neue Schulräume erstellen wollte. Das Volk lehnte das Ansinnen im Juni 2012 aber ab. (Landbote)