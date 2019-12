Mann wird für Sex-Chat mit «Maria »des Landes verwiesen

«Was hast du an, Maria?» und «Willst du viel lernen über sex» sind nur zwei harmlose Beispiele aus den Chatprotokollen, die den Türken aus dem Tösstal belasten. In den zahlreichen Chats mit der nur scheinbar 13-jährigen «Maria Müller», bei der es sich in Wahrheit um verdeckte Ermittler handelte, ging der 51-Jährige noch deutlich weiter. Dann kam es zum Treffen: Als er am Zürcher Hauptbahnhof zur vereinbarten Zeit eine junge Frau ansprach, verhaftete ihn die Polizei.

Zum Prozess am Bezirksgericht Winterthur ist der Mann gestern zum dritten Mal nicht erschienen. Eine erste Verhandlung scheiterte im August daran, dass ihm das Gericht keine Vorladung zustellen konnte, da er sich in sein Heimatland abgesetzt hatte. Dann versuchte man es mit einer öffentlichen Vorladung, die ebenfalls folgenlos blieb. Damit waren die Bedingungen erfüllt, um ein sogenanntes Abwesenheitsverfahren durchzuführen.

Ab der dritten Unterhaltung masturbierte der Angeklagte auch vor der Webcam.

Der Beschuldigte hätte den in der Anklageschrift beschriebenen Tatablauf ohnehin nicht gross bestreiten können. Die Beweislage war eindeutig. Die Staatsanwaltschaft konnte genau beschreiben, wie er während drei Wochen Ende 2018 mehrere explizite Chats mit «Maria» führte, die er auf chatlounge.ch kennengelernt hatte. Es folgten zahlreichen Skype-Unterhaltungen, in denen er seine sexuellen Fantasien mit ihr beschrieb. Ab der dritten Unterhaltung masturbierte er zudem auch vor der Webcam und forderte seine Chatpartnerin auf, selbst Handlungen an sich vorzunehmen. Auf sein Verlangen schickte ihm «Maria» Bilder, die eine junge Frau zeigten.

«Ich will dein Erster sein»

Für einen Mittwochnachmittag wurde dann das Treffen vereinbart. Seine sexuellen Absichten beschrieb der Mann in den Chats vor dem Treffen mehrfach und sehr detailliert. Er wolle ihr Erster sein. Danach, so schrieb er ihr, sei sie kein Fräulein mehr, sondern eine Frau.

Die Staatsanwaltschaft – die ebenfalls nicht an der Verhandlung teilnahm – beantragte eine zehnmonatige Freiheitsstrafe wegen mehrfachen versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern, ein lebenslanges Tätigkeitsverbot und eine Landesverweisung von zehn Jahren für den Ausländer mit C-Aufenthaltsbewilligung.

Der Verteidiger dagegen plädierte auf Freispruch für den geschiedenen Mann, der vor bald 30 Jahren in die Schweiz kam, Vater von zwei erwachsenen Töchtern ist und bis zu seinem Wegzug Sozialhilfe erhielt. Als Eventualantrag sei er zu einer Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätze à 10 Franken (1800 Franken) zu verurteilen.

«Mein Mandant ging von einem

Rollenspiel unter Gleichgesinnten aus.»Die Verteidigung über die zahlreichen Chats mit der angeblich 13-jährigen «Maria»

Sein Mandant habe den objektiven Sachverhalt bereits in der Untersuchung anerkannt, sagte der Verteidiger. Mit einer Ausnahme: Er habe sein Glied vor der Kamera gerieben, jedoch nicht masturbiert. Ferner habe sein Mandant nie angenommen, dass sein Gegenüber 13 Jahre alt sei, er sei noch nicht einmal von einer Frau ausgegangen. In solchen Chats seien Rollenspiele durchaus üblich: «Er ging von einem Austausch unter Gleichgesinnten aus. Er hatte nicht im Sinn, etwas Illegales zu tun.» Zum Treffen sei er bloss, weil er habe herausfinden wollen, wer hinter «Maria» steckte, so der Verteidiger. Die Auswertung seines Smartphones zeichne denn auch nicht das Bild eines Pädophilen, sondern das eines einsamen Mannes, der verzweifelt Sex sucht, ob mit Männern oder Frauen.

Sicherlich kein Härtefall

Das Gericht ging nicht auf die Verteidigung ein und folgte weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Freiheitsstrafe beträgt zehn Monate; wäre es nicht beim Versuch der sexuellen Handlungen geblieben, hätte das Strafmass 16 bis 18 Monate betragen, rechnete die Richterin vor. Das Tätigkeitsverbot, das jede berufliche wie organisierte ausserberufliche Tätigkeit mit regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen betrifft, wurde für zehn Jahre ausgesprochen. Am Landesverweis hält das Gericht fest. Von einem Härtefall, wie ihn die Verteidigung anführte, könne nicht allen Ernstes die Rede sein, wenn der Beschuldigte doch bereits selbstständig in die Türkei zurückgekehrt ist.