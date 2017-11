Neue Lösung für Verwaltung gefragt

Klassenassistenzen

Lehrer erhalten Hilfe im Klassenzimmer

Die Lehrerinnen und Lehrer werden auch in Zukunft im Unterricht entlastet. Die Lindauer Stimmberechtigten haben gestern einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 308 000 Franken mit 889 Ja- zu 749 Nein-Stimmen genehmigt. 47 Prozent der Stimmbürger haben sich an der Urne geäussert.



«Ich bin froh, dass unser Anliegen durchgekommen ist», sagt Schulpräsident Kurt Portmann. Er habe im Vorfeld nicht sagen können, wie die Abstimmung herauskomme. «Es gab keine Diskussion.» Und doch habe er auf ein deutlicheres Ergebnis gehofft. Denn es sei eine Tatsache, dass man den heutigen Anforderungen von Integration und Förderung nur nachkommen könne, «wenn genügend personelle Ressourcen vorhanden sind.»



Mit dem Geld sollen Klassenassistenzen finanziert werden. Diese ersetzen weder Heilpädagogen noch Senioren und sind auf allen Stufen vom Kindergarten bis zur Sekundarschule im Einsatz. Sie helfen auch in organisatorischen und administrativen Belangen der Schule.



Die Behörde rechnet mit 375 Stellenprozenten, eine 100-Prozent-Stelle pro acht Klassen. Diese können je nach Bedarf angepasst werden. (neh)