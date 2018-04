Neue Ortsplanung lange diskutiert

Die 92 Stimmberechtigten an der Weisslinger Gemeindeversammlung im Mehrzweckgebäude Widum bewiesen am Montagabend viel Ausdauer für demokratische Prozesse und nutzten die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Es war insbesondere die Totalrevision der Bau- und Zonenordnung, welche die Diskussionsfreude weckte. Mehrere der eingegangenen Einwendungen zum Zonenplan gaben zu reden. Votant Patrick Geiser (WF) zum Beispiel referierte quasi als Sprecher der Antragsteller Rosmarie und Werner Meili. Der Gemeinderatskandidat stellte stellvertretend den Antrag, mit der Zone «Hintergasse/Chlupf» wie bei den Reservezonen Gatter und Hofächer, die ausgeschieden werden, zu verfahren. Der Antrag will, dass diese Zone der kantonalen Landwirtschaftszone zugewiesen wird. Geiser argumentierte, dass beim Belassen in der Reservezone wertvolles landwirtschaftliches Kulturland verloren ginge. Es gelte Naherholungszonen nachhaltig zu schützen, Kulturland für Bauern zu erhalten, die überlebenswichtige Biodiversität zu schützen, die weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und ebenso das Ortsbild zu wahren.

Fokus auf Flora und Fauna

Antragstellerin Rosmarie Meili bekräftige, dass man «keine kommerziellen Absichten» hege. Es sei ein Anliegen, Bestehendes zu wahren, vor allem auch mit Fokus auf Flora und Fauna. Ein Votant bat den Souverän hingegen, den Antrag abzulehnen. «Nur so kann sich unser Dorf auch künftig entwickeln.» Ähnlich hatte der Gemeinderat argumentiert, weshalb er der Einwendung in der finalen Vorlage keine Beachtung geschenkt hatte. Der Antrag von Rosmarie und Werner Meili wurde dennoch mit 56 Ja-Stimmen gutgeheissen. Ebenso der Antrag einer weiteren Privatperson, die eine Umzonung von Teilen ihres Grundstückes in die Zentrumszone beantragt hatte.

«Wir hegen keine kommerziellen Absichten.»Antragstellerin Rosmarie Meili

In der Schlussabstimmung passierte die Revision der Ortsplanung Weisslingen bei nur gerade einer Gegenstimme.

Ja zu Strassensanierung

Dem Projektkredit zur Sanierung der Bergwiesenstrasse in Höhe von 790 000 Franken stimmten die Weisslinger dann grossmehrheitlich zu. Tiefbau- und Werkvorstand Silvio Trinkler (parteilos) legte die Ziele des Sanierungsprojektes dar. Im Zuge der Strassensanierung solle zudem die Entwässerung optimiert werden. Dies werde mit einem neu zu erstellenden Meteorwasserkanal umgesetzt, der 380 000 Franken der Sanierungskosten beanspruchen und eine Entlastung der Abwasserreinigungsanlage bringen soll.

Ein Votant hatte moniert, dass der damit einhergehende Wechsel vom Misch- in ein Trennsystem bei der Entwässerung die Gemeindefinanzen auch in Zukunft über Gebühr belasten könnte. Dies darum, weil die Fassung von nicht verschmutztem Wasser auf Gemeindeebene flächendeckend vollzogen werden könnte und damit Privateigentümer für die Anschlusskosten nicht selber aufkommen müssten.

Silvio Trinkler antwortete darauf, dass man sich dessen bewusst sei. Er hielt aber fest, dass die Privateigentümer in eigener Initiative aufgrund der Zusatzkosten wohl nichts unternehmen würden. Deshalb habe sich die Gemeinde entschieden, die Kosten zu tragen. (Landbote)