Platznot im Kindergarten

Nachdem die Gemeindeversammlung das Geschäft zur Realisierung eines zentralen Dorfkindergartens in Weisslingen im Dezember 2016 zurückwies, hat sich die Platzsituation in den bestehenden Kindergärten akzentuiert. Dies schreibt der Gemeinderat in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Die Gründe dafür sind die Vorgaben des Volksschulamtes zu den Klassengrössen (maximal 21 im Kindergarten) sowie die Umsetzung des Lehrplanes 21, der bestimmte Raumgrössen, Zusatzräume, Garderoben und sanitäre Anlagen voraussetzt.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen nur noch drei statt vier Kindergartenklassen geführt werden, hält der Gemeinderat weiter fest. Und um dem Platzproblem für die nächsten drei Jahre (mit Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre) beizukommen, lässt die Schulpflege ab Herbst auf dem Areal des Kindergartens Hintergasse zwei spezielle Garderobencontainer aufstellen. Diese können als Umkleide- und Gruppenräume genutzt werden.

Die Übergangslösung ermögliche Kindern und Lehrpersonen einen adäquaten Schulbetrieb, denn sie ergänze das bestehende Raumangebot bestmöglich und sei die kostengünstigste Variante, finden Schulpflege und Gemeinderat.

Ad-hoc-Kommission plant

Derweil beschäftigt sich eine Ad-hoc-Kommission mit der Schulraumplanung für den Kindergarten. Sie setzt sich aus Schulpflegerinnen, Kindergärtnerinnen, Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern zusammen. Ziel sei es unter anderem, eine Projektstudie zu erarbeiten. Die Planung soll bis 2022/23 umgesetzt sein. (neh)