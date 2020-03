Restaurant spendet an Brandopfer

Fünf Prozent des Umsatzes im Monat März soll an die Brandopfer vom Wolfsberg gehen, kündigen Luzia und Peter Aeschlimann vom Restaurant Schöntal in einer Mitteilung an. Dies nach dem Motto: «D’Baumer hebed zäme!» Seit vielen Jahren beziehe das Restaurant zum Schöntal in Bauma Gitzi von der Familie Frauchiger, die auf dem Unteren Wolfsberg wirtschaftet. Bis Ostern sei unter anderem Gitzibraten im Restaurant erhältlich.

Die Solidarität in Bauma nach dem verheerenden Brand war von Anfang an gross. Bereits Ende Februar teilte die Gemeinde mit, dass rund 660000 Franken Spenden eingegangen waren. Viele aufmunternde Karten und Briefe gingen an die Betroffenen. Die vielen Zeichen der Verbundenheit seien eindrücklich und berührend, schrieb die Gemeinde damals.Im Gasthof Tanne fand zudem ein Benefizkonzert statt, an dem über 100 Personen teilnahmen.

Mit der Aktion im Restaurant Schöntal will nun auch die Familie Aeschlimann dazu beitragen, dass die fünf abgebrannten Häuser im Wolfsberg wieder aufgebaut werden können. «Wir sind stolz ein Teil von Bauma zu sein», schreibt Peter Aeschlimann in der Mitteilung. Man hoffe auf möglichst viele Gäste und somit auch eine grosszügige Spende für die Brandopfer vom Wolfsberg. (roh)